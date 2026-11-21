Persisten los hechos de violencia contra los trabajadores de la agroindustria de la caña en el suroccidente del país. En zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, cerca al corregimiento de Villa Paz, un tractor de un ingenio azucarero fue incinerado por hombres armados.

Los sujetos ingresaron al predio conocido como Don Mario, amenazaron al personal que se encontraba en la zona realizando labores agrícolas y prendieron fuego al vehículo.

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Si bien no se tiene certeza de quienes serían los responsables de este hecho, no se descarta que sea una situación relacionada con la invasión de predios, pues es una problemática que se ha venido incrementando en diferentes corregimientos de Jamundí en los últimos años.

"Este hecho se suma a la ola de violencia que afecta a la agroindustria de la caña y que, en lo corrido del año, ha dejado un trabajador asesinado, cinco heridos, siete secuestrados y un total de 126 hechos de inseguridad en contra de los colaboradores del sector", señaló Claudia Calero, presidente de Asocaña.



El gremio nuevamente hace un llamado al Gobierno nacional para lograr mejores acciones de la fuerza pública y demás autoridades, que permitan la protección de la vida y los empleos de la región, principalmente la captura y judicialización de estos actores armados.

"Rechazamos estas acciones que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, generan temor en las comunidades y amenazan la producción de alimentos, así como una actividad de la cual dependen 286.000 familias en el suroccidente colombiano", finalizó Calero.