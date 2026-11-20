En la mañana de este viernes fue presentada oficialmente la temática del alumbrado navideño que tendrá Cali este 2026, que tiene como principal objetivo conmemorar a las familias que resultaron afectadas durante el terremoto del 10 de agosto. Las luces se encenderán el próximo 7 de diciembre y se apagarán el 11 de enero de 2027.

Además de la instalación de luces en escenarios tradicionales como el Bulevar del Río, el Puente Ortiz, el parque de La Retreta, el Paseo Bolívar, la Plaza de Cayzedo, el barrio Obrero y el Bulevar del Oriente, este año, el alumbrado incluirá iluminación en tres sectores que fueron altamente afectados en la emergencia, los barrios Capri, Cuarto de Legua y La Flora.

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El montaje y mantenimiento del alumbrado navideño de este año tendrá un costo de 27.000 millones de pesos, y se espera genere más de 500 empleos directos. Según las proyecciones, se espera que le genere a la ciudad un retorno económico entre los 90.000 y los 120.000 millones de pesos.

"Este alumbrado es una conmemoración y un homenaje a las víctimas y familias damnificadas. Además, este año queremos entregar un mensaje de que toda la ciudadanía trabajando unida, aporta a la reconstrucción y la recuperación de Cali. Como novedad, estaremos llegando a las 22 comunas con pesebres así como tambien llevaremos el alumbrado navideño a los 15 corregimientos", explicó Diego Hau, director de la Unidad de Servicios Públicos de Cali.



Respecto a los cuestionamientos generados por la inversión que requiere el alumbrado, además de las recomendaciones de ahorro de energía por el Fenómeno del Niño, se explicó que la tecnología que se utilizará en la iluminación tendrá una capacidad importante de ahorro y ya cuenta con un presupuesto asignado.

"Critican si hay y critican si no hay, partamos de esa base. Cali se va a levantar más fuerte y tiene que continuar, necesita reactivarse y necesitamos atraer más gente. Este año va a haber un alumbrado como lo hay todos los años.

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Se ha diseñado de una manera que consume sustancial menos energía. Tuvimos un año muy duro los caleños, hay muchas familias que están sufriendo, queremos que sea una navidad cálida, una navidad que se sienta Navidad por todos los barrios", aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder.