A menos de un mes de la Navidad, Cali se prepara para dar inicio a uno de los eventos más esperados de la temporada: el encendido del alumbrado navideño, programado para el próximo 7 de diciembre. Para este año, la iniciativa contará con una inversión de 22.000 millones de pesos y llegará a las 22 comunas de la capital vallecaucana, así como a la zona rural.

Con esta apuesta, las autoridades esperan recibir a más de 100.000 visitantes diarios, quienes podrán disfrutar de los diferentes escenarios y atractivos luminosos dispuestos en la ciudad.

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Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), explicó que el Concejo de Cali viabilizó 5.000 millones de pesos provenientes de vigencias futuras. Estos recursos, según indicó, corresponden al recaudo del impuesto de alumbrado público que pagan los caleños y estarán destinados a financiar aspectos relacionados con la producción y logística del evento.

“Estamos en dos procesos simultáneos. Por un lado, estamos terminando la evaluación del proceso de contratación para adjudicar a la entidad que será la encargada del montaje del alumbrado navideño en este 2026. Por otro lado, se estará adjudicando este jueves 19 de noviembre y también estamos en el Consejo de la ciudad de Cali tramitando una adición de recursos para la logística que requiere este gran proyecto alumbrado", dijo el director.



Alumbrado navideño, una oportunidad para el comercio y el empleo

En materia económica y laboral, el funcionario señaló que el alumbrado navideño también representará una oportunidad para el comercio y el empleo local. Se proyecta la participación de más de 1.000 vendedores informales y la generación de aproximadamente 400 empleos diarios durante el tiempo de operación del espectáculo.

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"Para esta vigencia, el alumbrado navideño tendrá mucha fortaleza en el Boulevard del Río y también en la plaza de Caicedo. Haremos una ampliación hacia el barrio Obrero y, por supuesto, en el Boulevard del Oriente. La gran novedad es que tenemos pesebres en las 22 comunas de la ciudad de Cali.", explicó el funcionario.

Finalmente, frente al consumo energético, Hau aseguró que se implementarán estrategias de ahorro mediante la utilización de tecnología LED, con el objetivo de reducir el gasto de energía durante la temporada.