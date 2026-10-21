Cali sí tendrá alumbrado navideño este año: Será una conmemoración a las víctimas del terremoto

En medio de la discusión que a nivel nacional se está planteando sobre la realización de alumbrados navideños en las grandes ciudades, mientras el país atraviesa el fenómeno de El Niño, desde la Alcaldía de Cali se confirmó que la capital vallecaucana sí tendrá este tradicional espacio, a finales de año.

Esto debido a que el alumbrado es considerado un complemento de los actividades de festejo decembrinas, principalmente de la Feria de Cali, y representa una importante oportunidad para dinamizar la economía, que hoy cobra más relevancia tras la tragedia del 10 de agosto.

Publicidad

¿Cuándo se enciende el alumbrado navideño en Cali?

Por esta razón el alumbrado navideño se encenderá este 7 de diciembre en sectores como el Bulevar del Río, el Bulevar del Oriente, la Ruta de la Salsa en el Barrio Obrero, y se busca extenderse hacia la Avenida Sexta.

"Tendremos un alumbrado navideño muy amplio, en muchas más zonas de las que hemos tenido en años anteriores, especialmente también tendremos algunos eventos especiales en los puntos críticos que fueron afectados por el terremoto, por ejemplo en la comuna 19, o en el norte en la Flora, con un tipo de iluminación que además sea muy respetuoso. Será un espacio de reconstruir y arrancar este nuevo camino que tenemos en Cali después del 10 de agosto", señaló Diego Hau, director de la Unidad de Servicios Públicos de Cali, en diálogo con Blu Radio.



En cuanto a las recomendaciones que las autoridades ambientales están planteando de disminuir el consumo de energía debido al Fenómeno de El Niño, desde la alcaldía señalan que estas se acatarán, se implementará tecnología ahorradora y se tendrá comunicación permanente con el Gobierno Nacional, para definir cualquier acción para hacer un uso racional del servicio.

"Estamos siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades nacionales. Recordemos que en Cali tenemos una tecnología muy eficiente que nos permite ahorrar cerca del 50% del consumo, pues utilizamos luminarias tipo LED. Este año tendremos una novedad y es que el alumbrado navideño tendrá telegestión, es decir que de manera remota vamos a poder encender y apagarlo dependiendo de los horarios, estar midiendo el consumo, y reducir la intensidad lumínica", finalizó Hau.