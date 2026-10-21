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“En el centro de Cali no se está desplazando a nadie”: Sec. de Participación responde señalamientos

El abogado Elmer Montaña anunció que interpondrá una denuncia penal contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por el presunto delito de desplazamiento forzado.

Plan Cristo Rey Cali
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

La secretaria de Participación Ciudadana de Cali, Juanita Cataño, denunció públicamente presuntos hechos de acoso, hostigamiento y amenazas que, según indicó, habrían ocurrido durante una actividad en el sector de Ciudad Paraíso, en el centro de la capital vallecaucana. Los señalamientos estarían relacionados con el abogado Elmer Montaña.

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Sumado a esto, el abogado anunció, a través de su cuenta de X, que interpondrá una denuncia penal contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por el presunto delito de desplazamiento forzado. Según manifestó, esta situación estaría relacionada con las intervenciones adelantadas en sectores como El Calvario y San Pascual.

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Frente a estas afirmaciones, la secretaria Juanita Cataño rechazó las declaraciones del abogado: "La ignorancia es atrevida, aquí no está desplazando a nadie, sencillamente no están concentrados en esta zona porque las ollas se acabaron porque los jíbaros los cogimos precios porque se hizo un operativo de seguridad y un despliegue y una apropiación y una gobernanza, no solamente por parte de la alcaldía, ni el gobierno nacional, sino también los habitantes quienes nos respaldan con pronunciamientos al ser liberada esta zona por control de los criminales", dijo la funcionaria.

La secretaría señaló que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y expresó que espera que los hechos denunciados y los señalamientos sobre posibles conductas delictivas sean esclarecidos por las autoridades competentes, a través de los procedimientos judiciales correspondientes.

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