Todo listo para simulacro nacional: a las 10:00 a.m. se activan planes de evacuación en todo el país

El país realiza este miércoles 21 de octubre el simulacro nacional de respuesta a emergencias, que comenzará a las 10:00 de la mañana con la activación de los planes de evacuación en edificios, empresas e instituciones. Así lo confirmó el general (r) Jorge Humberto Jerez, director de la Defensa Civil Colombiana, en Mañanas Blu. Según el funcionario, todos los municipios están inscritos y los organismos de socorro estarán desplegados desde la hora de inicio.

Un simulacro aplazado por el terremoto del 10 de agosto

El ejercicio se realiza usualmente el 8 de septiembre, pero este año se trasladó al 21 de octubre tras el terremoto del 10 de agosto.

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Jerez señaló que la Defensa Civil está desplegada en todo el territorio con más de 3.000 voluntarios y 300 trabajadores de planta. Explicó que el objetivo es que la ciudadanía sepa cómo actuar ante una emergencia, y recordó que hay riesgos para los que el país no se creía expuesto: “A nosotros nos pensábamos que un terremoto no iba a llegar, estos incendios nos llegaron y no sabíamos cómo actuar.”

El director hizo un llamado a ciudadanos, empresas, instituciones, alcaldías y gobernaciones para que asuman el simulacro con seriedad. Dijo que el propósito final es minimizar los daños y salvar vidas si ocurre un hecho lamentable.



Qué emergencias se simulan en el simulacro nacional

Cada departamento y municipio escogió los escenarios que pondrá a prueba. Jerez mencionó inundaciones, incendios forestales y estructurales, vendavales, escenarios combinados de sismos e incendios, tsunamis, tormentas tropicales y explosiones.

Las empresas privadas también participan. De acuerdo con el director, se suman a las actividades de gobernaciones, municipios y organismos de socorro y ejecutan el ejercicio según alguno de esos escenarios. Jerez añadió que todos los municipios del país están sumados y que en cada uno se prepararon situaciones para actuar de forma coordinada con los organismos de socorro.

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Qué ocurrirá a las 10 de la mañana

A esa hora se activan los planes nacionales, departamentales y municipales. Quienes estén en edificios o lugares de trabajo deben dejar lo que estén haciendo, dirigirse a las áreas de evacuación previstas y esperar instrucciones. Jerez explicó que el desarrollo varía según cada ciudad y municipio.

El general sostuvo que el ejercicio permite detectar fallas: “Nosotros miramos nuestras falencias, nuestros problemas, nuestras circunstancias que fallamos en ese momento para poder reestructurar nuestros planes y volverlos lo más reales posibles.”

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Recomendaciones: calma, evacuación ordenada y kit de emergencia

Sobre la actitud que debe asumir la gente, Jerez advirtió que conviene no excederse en la representación de los hechos, porque un simulacro demasiado intenso puede generar caos: “Si la situación es exceso, se sale, y el caos, así la persona esté preparada, pues se sale de control.”

Sus recomendaciones fueron:

Mantener la calma y revisar los planes de evacuación de cada lugar, que suelen estar en las carteleras.

Evacuar despacio y llegar a los sitios de concentración previstos.

En caso de terremoto, agacharse, agarrarse de algo, protegerse y evacuar por las orillas.

Tener listo un kit de emergencia con pito, agua, comida y celular cargado.

Contar con un radio que permita comunicarse, como los que usan muchos edificios con sus porterías, y con los teléfonos de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía, el Ejército y los demás organismos de socorro.

La evaluación a las 2 de la tarde

El director aclaró que a las 2:00 p.m. se realiza una actividad distinta a la de la mañana. En ese momento, los organismos de socorro se reúnen con los Puestos de Mando Unificado (PMU), gobernadores y alcaldes para analizar lo ocurrido.

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Según explicó, allí se hará una autocrítica del simulacro. Se corregirán los aspectos negativos, se resaltarán los positivos y se revisarán las lecciones aprendidas para que sean tenidas en cuenta en el próximo ejercicio.

Una prueba para los tiempos de respuesta

Al cierre, Jerez afirmó que, con este despliegue, la Defensa Civil busca poner a prueba sus tiempos de respuesta, articularse de manera eficiente con la comunidad y salvar vidas. La jornada comienza a las 10:00 a.m. y termina con el análisis de resultados por parte de las autoridades locales y regionales.