Aviones Gripen: soporte del MinHacienda descartaría sobrecosto en primer pago

El soporte de pago registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda evidenció que el primer desembolso destinado a la adquisición de los aviones de combate Gripen no registró sobrecostos, sino un menor valor frente a lo presupuestado. De acuerdo con el documento oficial conocido por Blu Radio, la tasa de cambio aplicada fue inferior a la proyección inicial, lo que generó un menor egreso para el Tesoro de la Nación.

Según el registro transaccional, aunque se había estimado una tasa de cambio de 4.939 pesos por euro, la liquidación final para la empresa sueca Saab se definió a 4.260 pesos por euro. Con esta conversión, el valor girado por la Nación ascendió a 187.015.000.000 de pesos.

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El documento contable contrasta con las alertas de la Contraloría General de la República, organismo que había cuestionado un presunto sobrecosto o detrimento patrimonial cercano a los 130.002.000.000 de pesos al asumir que la transacción se realizaría con un euro más alto. De acuerdo con el soporte oficial, la operación representó un desembolso de 412.002.000.000 de pesos menos frente al tope presupuestado originalmente.

Gripen, el nuevo avión de combate de la FAC Foto: Blu Radio

En el ámbito estratégico, expertos en seguridad nacional ratificaron la pertinencia de la renovación de la flota aérea de superioridad. El general en retiro Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), aseguró que el reemplazo de los aviones Kfir es una necesidad perentoria para mantener el control operacional frente a los grupos armados al margen de la ley.



León enfatizó que la inversión no abarca únicamente la adquisición de las plataformas aéreas, sino la preservación de la infraestructura, el entrenamiento y la capacitación técnica acumulada por años. Por su parte, la empresa Saab avanza en la fabricación de las 120.000 piezas que componen cada unidad, proyectando la llegada del primer avión de combate a la Base Aérea de Palanquero para el año 2028.



¿Por qué el documento del Ministerio de Hacienda descarta sobrecostos en los aviones Gripen?

De acuerdo con el registro oficial del SIIF, la diferencia en el valor pagado obedeció a la fluctuación favorable de la divisa en la fecha del giro:



Tasa proyectada: se había calculado un cambio de 4.939 pesos por euro para la compra.

se había calculado un cambio de 4.939 pesos por euro para la compra. Tasa aplicada: la transacción final se liquidó a 4.260 pesos por euro.

la transacción final se liquidó a 4.260 pesos por euro. Monto desembolsado: el Tesoro de la Nación giró a Saab la suma de 187.015.000.000 de pesos.

el Tesoro de la Nación giró a Saab la suma de 187.015.000.000 de pesos. Ahorro generado: el valor ejecutado se ubicó 412.002.000.000 de pesos por debajo del techo asignado presupuestalmente.

¿Cuándo llegarán los primeros aviones Gripen a Colombia?

Según las estimaciones entregadas por el fabricante Saab, el proceso de producción y entrega de la nueva flota de combate avanza bajo los siguientes tiempos:

