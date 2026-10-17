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Videos de las manifestaciones en París, Francia: disturbios y batalla campal

La jornada, que en buena parte transcurrió de manera pacífica, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de actos de vandalismo y saqueos en diferentes partes de la ciudad.

Disturbios en París, Francia.jpg
Disturbios en París, Francia.
Fotos: tomadas de redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

Francia vivió este sábado, 17 de octubre, una multitudinaria jornada de protestas que llevó a cientos de miles de personas a las calles para expresar su rechazo al aumento del costo de vida y a las dificultades que atraviesan distintos servicios públicos.

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La movilización reunió a sectores diversos de la población, entre ellos estudiantes de secundaria y universitarios, simpatizantes del movimiento de los ‘chalecos amarillos’, activistas climáticos y otros grupos que se sumaron a las manifestaciones.

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De acuerdo con el Ministerio del Interior francés, cerca de 550.000 personas participaron en las movilizaciones en todo el país, de las cuales unas 110.000 se concentraron en París. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) elevó la cifra y calculó que hasta 800.000 personas participaron en las protestas.

La jornada, que en buena parte transcurrió de manera pacífica, terminó marcada por enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, además de actos de vandalismo y saqueos en diferentes ciudades.

Disturbios, enfrentamientos y saqueos dejaron cientos de detenidos

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que el número de personas detenidas durante la jornada llegó a 1.200, una cifra que aumentó considerablemente frente al balance inicial de unas 400 aprehensiones. También señaló que 150 policías y gendarmes resultaron heridos durante los enfrentamientos.

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En París se registraron choques entre manifestantes y agentes, mientras que en otras ciudades hubo incendios, daños en edificios públicos y saqueos de establecimientos comerciales. En Limoges, por ejemplo, un incendio provocó graves daños en el histórico edificio del ayuntamiento.

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Las autoridades movilizaron a miles de policías y gendarmes para controlar las manifestaciones, especialmente en París, donde se desplegaron efectivos en sectores considerados sensibles.

Lecornu aseguró que las autoridades actuarán contra quienes participaron en los actos violentos y afirmó que la mayoría de las personas que participaron en las movilizaciones ejercieron su derecho a protestar de manera pacífica.

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Videos de las manifestaciones en París

La jornada dejó además numerosas imágenes y videos que comenzaron a circular en redes sociales y muestran algunos de los momentos de mayor tensión registrados durante las protestas.

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