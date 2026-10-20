Congreso aprobó el presupuesto de 2027 por $634,95 billones tras más de 12 horas de debate

La Cámara de Representantes aprobó esta madrugada, con 112 votos a favor, el Presupuesto General de la Nación de 2027 por 634,95 billones de pesos, acogiendo el texto aprobado previamente por el Senado de la República, que respaldó la iniciativa con 57 votos a favor y uno en contra.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el Gobierno radicará el proyecto de ley de ajuste fiscal, conocido como ley de rescate, una vez termine la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2027 en el Senado y la Cámara de Representantes.

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Se aprobaron seis artículos nuevos para el presupuesto del año entrante:

Uno de los más importantes establece que el Gobierno tendrá 90 días para presentar ante el Congreso el proyecto de ley de ajuste fiscal, sin embargo, el Centro Democrático pidió que ese plazo se redujera para que la iniciativa llegue al Congreso antes de que entre en vigencia el presupuesto de 2027.

Uno de los artículos obliga al Gobierno a presentar informes cada tres meses sobre cuánto dinero tienen y cómo gastan los fondos (como el Fondo Milagro) y establecimientos públicos durante 2027. Otro busca que el presupuesto permita identificar los recursos destinados a atender emergencias y desastres naturales como el terremoto del pasado 10 de agosto.



Las nuevas disposiciones también incluyen una estrategia para manejar la deuda del país a mediano plazo.

Seguimiento a los títulos de tesorería de corto plazo, que son instrumentos que utiliza el Gobierno para conseguir dinero prestado y cubrir sus necesidades de caja. Otro artículo ordena liquidar la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Instituto Nacional de Vías Regionales (INBIR)... La propuesta busca facilitar inversiones en la recuperación y el mejoramiento de vías terciarias, es decir, carreteras que conectan principalmente a las zonas rurales.

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El Presupuesto General de la Nación de 2027 contempla $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para inversión en educación y otros $100.000 millones para el Congreso.

Estos recursos hacen parte de los cambios en la distribución del presupuesto, que mantiene un monto total de $634,95 billones.

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Entre las partidas específicas, se incluyen $100.000 millones para la Registraduría y otros $100.000 millones para el Invías, destinados a la variante de San Gil, Santander.

La Rama Judicial recibiría una adición de $100.000 millones y el Ministerio de Defensa, $11.400 millones para indemnizar a las familias de soldados muertos en combate.

El presupuesto también contempla $26.500 millones para el programa de esterilización de perros y gatos del Ministerio de Ambiente, $70.000 millones adicionales para el gas licuado de petróleo (GLP) y $7.000 millones para el Departamento de Prosperidad Social (DPS), provenientes del Fondo Virgilio Barco.

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo trasladará $30.000 millones de inversión a gastos de funcionamiento. El Congreso anunció que vigilará la ejecución de los recursos para verificar que se utilicen según lo previsto.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que el presupuesto suma $5 billones adicionales para salud frente a la propuesta inicial, además de $6,4 billones para el Ministerio de Defensa y $3 billones para subsidiar el servicio de energía en la costa Caribe.