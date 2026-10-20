"Matan primero y después extorsionan": la nueva modalidad que alerta a Asocapitales

Crece la preocupación a nivel nacional por los casos de extorsión de manera de violenta, pasando de las simples llamadas hasta cobros ilegales que puede terminar en la muerte de una persona, así lo advirtió Fernando Lozano, director de Seguridad de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en entrevista con Recap de Blu Radio, en la que presentó los principales hallazgos de un estudio técnico elaborado junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“En el momento en que de pronto la persona no acepta, no denuncia, hay algún atentado, alguna retaliación. ¿Qué está pasando? Y qué es lo más grave que está pasando, que ni siquiera ya hay una advertencia previa por parte de los criminales, sino que cometen homicidio y después empiezan a cobrar”, detalló el director.

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Recordó el caso de una empresa de transporte en Barranquilla, donde, según relató, fue asesinado un conductor de bus y posteriormente la organización criminal se comunicó con la empresa para anunciar que comenzaría a extorsionarla. El hecho ilustra un escenario en el que la violencia letal se convierte en un instrumento de presión para someter a sectores económicos y comunidades enteras.

“Claro que la criminalidad sabe que hay gente más vulnerable. Tenemos un grupo de adultos muy vulnerables al tema, al de las llamadas. Sin embargo, claro, los jóvenes son los que más usan la tecnología. Creemos que hoy con el avance tecnológico pues están más expuestos a caer en estas trampas criminales, que ellos muy hábilmente avanzan en cómo organizar su estructura”, dijo.



Las cifras recopiladas por Asocapitales evidencian la dimensión del problema. De acuerdo con Lozano, durante los últimos años se han registrado más de 10.000 casos anuales de extorsión. En 2024, el país alcanzó una cifra histórica de 13.809 casos, mientras que durante 2025 también se reportaron alrededor de 13.000, según los datos expuestos por el director de Seguridad.

Imagen de referencia. Cortesía

Ciberextorsión: llamadas, redes sociales e imágenes íntimas

El avance tecnológico también ha ampliado las modalidades de extorsión. Aunque las llamadas telefónicas siguen teniendo un papel importante, Asocapitales alertó sobre los delitos cometidos a través de redes sociales y plataformas digitales.

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Entre las modalidades identificadas se encuentran las llamadas fraudulentas, la suplantación de identidad, el uso de enlaces falsos y las amenazas relacionadas con fotografías o videos íntimos.

La iniciativa pretende que la lucha contra la extorsión no recaiga exclusivamente sobre la Policía o el sector Defensa, sino que involucre a diferentes instituciones con responsabilidades en prevención, investigación, atención a víctimas y control penitenciario.