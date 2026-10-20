De los 14 fallecidos en mina de oro de Iscuandé, 12 son mujeres: la mayoría cabeza de familia

Doce de las 14 personas que murieron tras el derrumbe de un talud de tierra en una mina artesanal de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, son mujeres, y en su mayoría eran cabeza de hogar. Así lo confirmó el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en entrevista con Mañanas Blu. El mandatario también pidió el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para trasladar a los heridos en estado crítico.

Una tragedia que enluta a Santa Bárbara de Iscuandé y a Nariño

Según el gobernador, el siniestro ocurrió el día anterior en el sector conocido como El Chambero, donde las comunidades explotan oro de aluvión a orillas del río. Escobar explicó que se trata de una mina a cielo abierto, trabajada de forma artesanal.

Publicidad

Durante la entrevista, el reporte de víctimas se actualizó. Mañanas Blu consultó por versiones que hablaban de 17 fallecidos, y el gobernador respondió que no tenía confirmación de esa cifra. Dijo que estaba en comunicación con el alcalde de Santa Bárbara, a quien identificó como el doctor Sigifredo, quien le informó que en total son 21 las personas afectadas: 14 fallecidas y siete heridas, cuatro mujeres y tres hombres.

Escobar advirtió que cuatro de los lesionados están en condición crítica. Explicó que el hospital local, de primer nivel, no tiene la capacidad para atender su estado de salud.



Piden a la Fuerza Aérea trasladar a los heridos

El gobernador señaló que los heridos no pueden ser evacuados por vía marítima ni fluvial, por lo que su desplazamiento hacia Tumaco o Cali depende de transporte aéreo. Explicó que la víspera se gestionó el apoyo con mandos militares, entre ellos el general Salinas, pero que la operación se complicó porque en ese momento se atendía el accidente de un helicóptero en el Cauca y se coordinaba la evacuación de 19 soldados.

“Uno entiende esto, pero hoy sí necesitamos que la movilización del ejército y de la fuerza aérea para tratar de trasladarnos estos 4 heridos sería muy importante”, afirmó el mandatario.

Derrumbe de mina de Oro en Iscaundé, Nariño Foto: suministrada

Publicidad

Doce mujeres, la mayoría cabeza de hogar

Al explicar por qué la mayoría de las víctimas son mujeres, tanto en este caso como en el de Policarpa, el gobernador respondió que muchas de ellas son cabeza de hogar y deben salir a trabajar para sostener a sus familias. Indicó que en este caso murieron familias enteras, que según su estimación serían dos o tres.

“Son las mujeres en su gran mayoría cabezas de hogar que tienen que salir a trabajar y son las menos, las más indefensas ante el esfuerzo físico que tú ves que se hace ahí en ese tajo”, sostuvo. Añadió que quienes logran escapar suelen ser quienes tienen mayor habilidad física, y concluyó: “Hoy no escaparon 12 mujeres”.

Publicidad

Policarpa, el antecedente de hace dos meses

Escobar recordó que la tragedia de Santa Bárbara de Iscuandé no es la primera de este tipo en el departamento. Según dijo, el 29 de agosto, en la zona de Policarpa, 12 personas fueron arrastradas por un talud: cinco mujeres y siete hombres. El gobernador atribuyó este tipo de deslizamientos a la explotación antitécnica. Según afirmó, suelen ocurrir cuando la actividad se realiza sin criterios técnicos ni ambientales.

Formalización minera: la salida que plantea el gobernador

El eje de la intervención de Escobar fue la formalización de la minería artesanal. Afirmó que las comunidades de Santa Bárbara tienen al menos siete solicitudes de áreas de reserva especial minera en trámite ante la Agencia Nacional Minera, algunas desde hace muchos años. A nivel departamental, indicó que Nariño acumula 181 solicitudes de este tipo, con más de 20 años de espera.

“Ahí creo que la solución”, dijo sobre la formalización de esas áreas, que describió como zonas de prelación minera de comunidades negras. Según explicó, permitirían una explotación técnica y ambientalmente adecuada.

Publicidad

Preguntado por qué la mina no fue cerrada si operaba de manera ilegal, el mandatario respondió que lo ocurrido en Santa Bárbara es una situación cotidiana en Nariño, Cauca y Chocó. Señaló que se trata de una actividad que las comunidades negras han practicado históricamente, ahora con maquinaria de mayor intensidad. Agregó que lo que normalmente puede hacer el Estado es intervenir mediante el Ejército y la Policía donde hay explotación ilegal, pero que, a su juicio, la salida de fondo es formalizar.

Qué cambiaría con las licencias

Sobre el efecto de otorgar los permisos, el gobernador dijo que cambiaría “todo, absolutamente todo”. Sostuvo que se trabajaría con criterios técnicos y ambientales, y señaló que la gobernación ha ayudado a las comunidades a elaborar estudios técnicos geológicos, y que estas cuentan con planes de trabajo y obra y han comenzado los estudios ambientales. Escobar hizo un llamado a la Agencia Nacional Minera para acelerar los permisos y licencias, de modo que “no mueran más personas” que solo buscan trabajo.