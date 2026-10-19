Derrumbe en una mina de oro en Iscuandé, Nariño, deja más de 10 de muertos

Tragedia y preocupación en Iscuandé, Nariño, tras un derrumbe en la mañana de este lunes, 19 de octubre, en una mina de oro ubicada en la vereda Chambergo, en la cual trabajaban, al menos, 42 personas y que habrían quedado bajos los escombros.

“Salgan rápido que la montaña se vino encima”, fueron los gritos desesperados de decenas de campesinos, que, desde hace más de una década se dedicaban a la minería artesanal, en esta vereda.

Publicidad

"El reporte son 14 fallecidos, desafortunadamente. Trece personas ya están en el casco urbano" de Iscuandé, mientras que una víctima fue trasladada a Guapi”, explicó Gabriel Ocaña, director administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Nariño.

Según Fermín Obando, integrante del movimiento Mepas y la guardia Cimarrona, fueron los primeros en llegar al sitio, localizado a unos 50 minutos del casco urbano del municipio de Santa Barbara de Iscuandé. límites con el pacífico caucano sobre las riberas del río.



Al llegar sitio, aseguró que solo escucharon gritos desesperados de la comunidad que trataba de sacar a sus familiares de las cientos de toneladas de lodo y tierra que sobre ellos cayó.

Publicidad

“Tuvimos que improvisar porque no había maquinaria en la zona. Los campesinos extraen el mineral con las manos y eso hizo imposible que lográramos salvar más vidas”, dijo Obando.

Después de casi dos horas, llegó una maquinaria amarilla al sitio y comenzó a remover la tierra que cayó sobre la mina artesanal, en donde hacia las 9:00 de la mañana estaban trabajando más de 42 personas.

Publicidad

“Fueron momentos de angustia porque todos corrían de un lado a otro gritando los nombres de sus familiares y no obtenían ninguna repuesta”, aseguro el líder campesino.

Uno de los momentos más difíciles, dice, fue cuando los niños salieron de la escuela aterrorizados preguntando por sus padres y nadie de la vereda tuvo el valor para decir en ese momento lo que había sucedido con ellos.

De los casi 14 heridos, seis fueron trasladados a Guapi en el Cauca y Tumaco en Nariño.