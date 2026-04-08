Rescatan a mujer que logró huir de sus secuestradores en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño

Tras una labor de inteligencia, unidades de la Fuerza de Tarea Hércules lograron el rescate, sana y salva, de una mujer que, de acuerdo con la información de su familia, fue secuestrada por integrantes del Frente 30 Rafael Aguilera de las disidencias de las Farc del Estado Mayor de alias ‘Iván Mordisco’, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño.

El comandante encargado de esa guarnición militar, con sede en Tumaco, en el Pacífico nariñense, coronel Yeison Gómez, indicó que la mujer, cuya identidad se mantiene en completa reserva, estuvo cerca de cinco días secuestrada por los integrantes del Frente 30 y que, tras aprovechar un descuido de sus captores, logró huir e internarse en la zona selvática de la subregión del Sanquianga, en el Pacífico nariñense.

El oficial dijo a Blu Radio que, luego de huir de sus captores, la mujer logró ubicar a una patrulla del Ejército que estaba realizando operaciones de registro y presencia institucional en esa zona del Pacífico nariñense, en límites con el Pacífico caucano.

Gómez señaló que, en el marco de las operaciones ofensivas adelantadas por el Ejército Nacional, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 16, orgánico de la Fuerza de Tarea Hércules, lograron la ubicación y liberación de una mujer que se encontraba secuestrada por integrantes del GAO-r Estructura 30 Rafael Aguilera, en zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.



La operación militar se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante acciones que permitieron ubicar y poner a salvo a la víctima, quien permaneció alrededor de cinco días privada de la libertad, aseguró el oficial.

Dijo Gómez que los hechos se registraron en zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, donde tropas del Ejército Nacional que realizaban labores de control territorial lograron ubicar a la ciudadana, quien previamente había conseguido separarse de sus captores y refugiarse en una zona selvática, en un recorrido de tres días.

Una vez en el lugar, las unidades del Ejército brindaron ayuda y protección a la ciudadana, quien posteriormente quedó bajo el cuidado de las autoridades competentes, con el fin de garantizar su bienestar y brindarle el acompañamiento institucional correspondiente.