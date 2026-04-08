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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Rescatan a mujer que logró huir de sus secuestradores en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño

Rescatan a mujer que logró huir de sus secuestradores en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño

Tras cinco días secuestradas, la mujer logró huir por zona selvática de la subregión del Sanquiang, donde fue encontrada por el Ejército.

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