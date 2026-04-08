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Blu Radio  / Judicial  / Abogado de Bonilla acusa a la Fiscalía de intentar criminalizar al exministro con fines electorales

Abogado de Bonilla acusa a la Fiscalía de intentar criminalizar al exministro con fines electorales

Carranza sostiene que el ente acusador está utilizando el proceso judicial como una herramienta política para deslegitimar al Gobierno y sus reformas en un contexto electoral.

Fiscalía imputará cargos contra exministro Ricardo Bonilla por escándalo en UNGRD
El exministro Ricardo Bonilla están salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Foto: Presidencia.
Por: Patricia González
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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