Matrícula en colegios públicos de Cali cayó en más de 19.600 estudiantes entre 2019 y 2024

La matrícula educativa oficial de Cali cayó en 19.634 cupos entre 2019 y 2024, al pasar de 177.860 a 158.226 estudiantes. A esta situación se suma la deserción escolar, que durante el año lectivo de 2024 llegó al 4,41 %, equivalente a cerca de 7.000 alumnos que abandonaron las aulas. Otro indicador que genera preocupación es la cobertura neta educativa, que en 2024 se ubicó en 78,77 %, frente al promedio nacional de 88,21 %. Esto significa que en Cali cerca de ocho de cada diez estudiantes en edad teórica escolar se encuentran dentro del sistema educativo.

Frente a estos desafíos, la ciudad inició la construcción del Plan Distrital Decenal de Educación 2027-2036, una estrategia liderada por la Secretaría de Educación Distrital, en alianza con ProPacífico, que busca establecer una hoja de ruta para transformar la educación durante los próximos diez años.

Salón de clase - referencia // Foto: AFP

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"Este plan es un hito para Cali porque no se construye desde un escritorio, sino escuchando a quienes hacen parte de la educación y a toda la ciudadanía. Desde ProPacífico nos aliamos con la Alcaldía para abrir esta conversación, porque cada voz cuenta y el futuro de nuestros niños y niñas nos convoca a todos”, manifestó María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.

De acuerdo con el comunicado, cerca de 550 personas, entre docentes, rectores, estudiantes, padres de familia, universidades, sindicatos y representantes del sector productivo, han participado en las mesas de trabajo para identificar necesidades y proponer alternativas para el sistema educativo.



El proceso busca definir las prioridades de la educación caleña hacia 2036, año en el que la ciudad cumplirá 500 años. Entre los retos que deberá abordar están la disminución de la matrícula oficial, la deserción escolar y la necesidad de ampliar la cobertura para garantizar que más niños y jóvenes ingresen y permanezcan en las aulas.