Mancuso sobre gestoría de paz: “Pidieron acusar a Uribe, Vargas Lleras y De La Espriella para ganar”

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a la versión entregada por la exdirectora del DAPRE del Gobierno Petro, Angie Rodríguez, sobre un evento que se realizó en Valledupar entre delegados del Ejecutivo y los entonces gestores de paz. Rodríguez dijo que ese evento habría tenido un fin político y era afectar a tres personas; uno de ellos era el candidato y actual presidente Abelardo De La Espriella.

Salvatore Mancuso Foto: AFP

"Toda la cúpula de lo que había sido los comandantes de las Autodefensas estaban en Valledupar, entonces cuál era la misión que ellos hablaran en contra de Álvaro Uribe, Abelardo y Vargas Lleras", señaló Rodríguez a Vértice Noticias.

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El exjefe paramilitar y exgestor de paz, Salvatore Mancuso, confirmó esta versión y dijo que hubo molestia en el evento entre los exjefes de las AUC.

"En Valledupar los delegados del presidente, la señora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea Lugo, nos pidieron otra cosa: hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola: nadie aceptó; hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el evento. No me crean a mí, miren los hechos: no hubo entrevista y no hubo declaración. Ese 'no' tuvo un precio y la mesa de Ralito no volvió a convocarse nunca. ¿Que si fue orden del presidente? A mí no me lo pidió, pero eso lo responden ella, su asesor y el expresidente ante la justicia; si la Fiscalía me llama, voy; es mi deber", dijo Mancuso.



Es importante recordar que, tras la versión de Angie Rodríguez sobre lo sucedido en ese evento, el Centro Democrático le pidió a las autoridades investigar el caso y determinar si se utilizaron recursos públicos, entidades del Estado o maniobras irregulares por parte del Ejecutivo para perseguir políticamente a las tres personas mencionadas.