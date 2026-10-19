Calles inundadas y deslizamientos dejan fuertes lluvias en diferentes sectores de Cali

Diferentes emergencias se registran en Cali en la mañana de este lunes, como consecuencia de las fuertes lluvias que se presentan en varios sectores de la ciudad. Principalmente en el centro, norte y el sur dentro del casco urbano, y en la zona rural.

La situación más compleja se vive en el centro de la capital vallecaucana, específicamente sobre la carrera 15, entre las calle 12 y 21, ahí el sistema de alcantarillado colapsó, produciendo inundaciones que dificultan la movilidad en la zona.

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Otra de las emergencias que están siendo atendidas por las autoridades son deslizamientos en vías terciarias de corregimientos como Pance y La Elvira, hasta donde llegaron cuadrillas de la secretaría de Infraestructura, para habilitar completamente el paso de vehículos.

"Tenemos encharcamiento en varias vías de la ciudad, por lo consiguiente, la recomendación es: manejen con precaución, por favor den vía para que podamos tener una una buena movilidad y en la zona rural eh hay algunos deslizamientos en lo que es la zona de La Elvira y de Pance. En este momento estamos monitoreando toda la ciudad, estamos hablando con los grupos SATIC permanentemente para saber cuáles son las necesidades del territorio y poder hacer unos diagnósticos e intervenciones si hay lugar en estos sitios", indicó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.



Hasta el momento no se reportan afectaciones a personas durante estas emergencias. Tampoco vehículos o viviendas averiadas por las fuertes precipitaciones.