María C. Tarazona revela chat sobre Miguel Uribe: “Marcos Calarcá organiza atentado con 8 bandidos”

En diálogo con Mañanas Blu, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores.

Tarazona sostuvo que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, como Paloma Valencia, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.

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En ese sentido, durante la entrevista, leyó los chats que existen entorno a las advertencias que se hicieron antes sobre el atentado que le perpetuarían a Miguel Uribe, en la misma lectura de los chat nombra directamente a Marcos Calarcá.

Blu Radio. Marcos Calarcá. Foto: AFP

Según Tarazona, la información fue entregada oportunamente a la Fiscalía General de la Nación con fotografías, nombres propios y la debida cadena de custodia, sin que hasta el momento la entidad haya abierto una línea de investigación formal sobre este señalamiento.



El texto del mensaje que vincula al Congreso

Durante la conversación, Tarazona leyó de manera textual el chat transmitido desde el departamento del Caquetá, el cual le fue remitido como una alerta temprana antes de que se perpetrara el magnicidio: "Ese m*** de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados Comandos para ir a hacer el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos. Yo le creo 100%. Por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible. Me dice que la orden salió del Senado. La fuente está metido allá adentro, el cual se comunica conmigo cuando él me dice que está y que sabe que va a pasar. Por eso le digo a usted, para que tengan cuidado y para que extremen sus medidas de seguridad".

Revelan nuevos videos e imágenes detrás del magnicidio de Miguel Uribe // Fotos: Noticias Caracol / AFP

Posteriormente, tras consumarse el ataque contra Uribe Turbay, la misma fuente remitió un segundo mensaje cuestionando el esquema de protección del político: "¿Dónde p** estaba el esquema de Miguel? Se los dije que lo iban a matar".

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Tarazona hizo énfasis en que la pista entregada a los investigadores no se trata de una información infundada ni anónima: "Aquí no hay anónimos, en toda la cadena no hay anónimos. Todo tiene nombre y apellido y foto".

Tensa reunión con la Fiscalía y reclamos por falta de avances

La viuda de Uribe Turbay detalló el reciente y tenso encuentro que sostuvo con la Fiscal General de la Nación, en el que expresó su frustración por la falta de resultados concretos a más de un año del crimen. Uno de los puntos centrales de su reclamo fue la ausencia de una imputación formal contra Augusto Rodríguez por las fallas operativas en la seguridad de su esposo.

María Claudia Tarazona. Blu radio.

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Sobre este intercambio con la jefa del organismo de control, Tarazona relató: "Llevamos un año tratando de entender por qué no se ha hecho la imputación formal a Augusto Rodríguez, teniendo nosotros sobre la mesa toda la cadena de errores que cometió y de negligencia que hubo frente a la seguridad de Miguel. Y la respuesta de ella es: procesalmente no había cómo imputar a Augusto".

Pistas en el Caquetá, dinero desde Venezuela e interrogatorios sin respuesta

Tarazona argumentó que existen coincidencias objetivas entre la advertencia previa recibida en abril y los hallazgos recaudados en el expediente. Entre ellas, destacó la confirmación de que la financiación del crimen procedía de Venezuela en moneda nacional: "Hay una tremenda coincidencia entre la fecha en la que se hace la advertencia, el hecho de que la plata haya salido de Venezuela y cómo efectivamente ya dentro del curso del proceso se estableció que la plata sí vino de Venezuela".

Si bien las indagaciones señalan a la Segunda Marquetalia como ejecutora material, Tarazona reiteró que los determinadores intelectuales están en otra instancia y criticó que la Fiscalía aún no haya interrogado al informante clave identificado en el Caquetá.

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Además, denunció el silencio sobre las declaraciones de alias 'Araña' (Comandos de Frontera) y alias 'Águila' (mano derecha de Sarco Aldinever), dos capturados que rindieron interrogatorio antes de ser extraditados a Estados Unidos.

"Alias Araña es detenido y le hacen un interrogatorio para determinar la planeación, la financiación, la estructura que se dio frente al magnicidio de Miguel y la Fiscalía aún no nos ha dicho qué pasó en este interrogatorio... La segunda persona que también rinde un interrogatorio es alias Águila... debió dar información y estamos a la espera de que la Fiscalía nos informe qué arrojó estos dos interrogatorios".

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Finalmente, María Claudia Tarazona expresó que mantendrá su exigencia de justicia para evitar que sus hijos tengan que asumir el costo emocional y la búsqueda de respuestas durante décadas, como ha ocurrido históricamente con los familiares de otros líderes asesinados en el país.

Escuche aquí la entrevista: