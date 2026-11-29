La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la detención del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo en España. Caicedo enfrenta en Colombia la presunta comisión de los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

Para la Defensoría, la detención de Caicedo en España es un avance de la justicia frente a las denuncias de violencias sexuales en contextos de poder.

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“El avance de la justicia en este y otros casos de acoso y violencia sexual de presunta responsabilidad de personas que ostentan poder es alentador, pues reevalúan el contexto general de impunidad, temor y barreras de acceso a la justicia para las víctimas”, señala la Defensoría.

Es importante recordar que algunas mujeres que mantuvieron vínculos laborales o políticos con Caicedo han denunciado situaciones en las que las relaciones de poder, cuando Caicedo fue gobernador y alcalde de Santa Marta, habrían sido utilizadas para ejercer presiones de carácter sexual.



“Respaldamos la fuerza de las víctimas —algunas de ellas menores de edad— que han recorrido este camino. Han sido valientes, pero la justicia no debería ser de valientes, pues es una responsabilidad que debe recaer esencialmente en el Estado. Ninguna posición de poder, investidura o influencia política, económica o social debería convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia ni favorecer la impunidad frente a estas violencias”, agrega la Defensoría.

Desde la entidad también pidieron a las autoridades avanzar en las investigaciones del caso de la menor de edad, pero también esclarecer las denuncias de otras mujeres que trabajaron en la gobernación o alcaldía con Caicedo.

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“Exhortamos a las entidades competentes a garantizar la protección integral de la niña, su madre y las demás mujeres que han denunciado, salvaguardar su seguridad e intimidad, prevenir cualquier forma de revictimización y brindarles el acompañamiento jurídico y psicosocial que requieran”, agrega el comunicado de la Defensoría.