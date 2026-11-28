Un terremoto de magnitud 5,0 sorprendió este sábado 28 de noviembre a los habitantes del sur de California, en Estados Unidos. El movimiento telúrico, que tuvo su epicentro frente a la costa de Manhattan Beach, al sur de Los Ángeles, quedó registrado en diferentes videos que muestran cómo se sacudieron las cámaras de seguridad y los equipos de transmisión en medio de la actividad aeroportuaria.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo hacia las 9:30 de la mañana, hora local (17:30 GMT), a una profundidad aproximada de 12,2 kilómetros. Aunque el temblor fue percibido en diferentes sectores de una de las regiones más pobladas del país, hasta el momento no se han reportado daños de consideración ni se activó una alerta por tsunami.

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En uno de los registros que más llamó la atención se observa cómo la cámara comienza a vibrar con fuerza cuando se presenta el movimiento sísmico.

#Temblor

Internacionales 🇺🇸, Un temblor de 5.0 sacudió el sur de California frente a las costas de Los Angeles.



Hasta el momento no se reportaron personas heridas o algún daño grave en alguna estructura. pic.twitter.com/pNQ0TRkPU3 — We News (@wenewsec) November 28, 2026

La grabación también muestra una aeronave que se aproximaba a la terminal aérea y que, según la información compartida junto al video en redes sociales, habría interrumpido su aproximación y vuelto a elevarse durante el temblor. El registro permitió observar la intensidad con la que se percibió el movimiento en una zona de constante actividad aeroportuaria.



🚨 EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened!



Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! pic.twitter.com/0qGYXcJyXs — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

¿En qué lugares de California se sintió el terremoto?

La sacudida no se limitó a las poblaciones cercanas al epicentro. Habitantes de diferentes sectores del área metropolitana de Los Ángeles reportaron haber sentido el terremoto, entre ellos residentes de Venice, Torrance, Inglewood y Culver City.

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También se recibieron reportes en otras localidades del sur y la costa de California. Entre los lugares donde se percibió el movimiento se encuentran Manhattan Beach, Hermosa Beach y Redondo Beach, además de ciudades como Irvine, Ventura, Santa Bárbara y Carpinteria.

Algunos de estos reportes corresponden a poblaciones ubicadas a más de 100 kilómetros del epicentro, lo que evidencia el alcance del movimiento telúrico en la región.

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¿Qué tan fuerte fue el movimiento sísmico?

Según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se registró una intensidad de sacudimiento considerada moderada. Este nivel de movimiento puede ocasionar la rotura de ventanas o vajillas y provocar que objetos inestables se caigan o se vuelquen.

Después del terremoto principal también se presentaron varias réplicas de menor magnitud. El episodio se suma a una serie de movimientos sísmicos que han afectado a esta región estadounidense durante las últimas semanas.

Por ahora, las autoridades no han informado de consecuencias graves asociadas al temblor. Mientras tanto, los videos difundidos en redes sociales se han convertido en uno de los principales registros de cómo se vivió el terremoto en el sur de California.