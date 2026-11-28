Un espectáculo de luces y fuegos artificiales terminó convirtiéndose en una escena de pánico, luego de que un globo aerostático cargado con material pirotécnico se incendiara en pleno vuelo.

El accidente quedó registrado en video por uno de los asistentes, quien captó el momento en que las llamas y las explosiones comenzaron a caer sobre la multitud, obligando a decenas de personas a correr para protegerse.

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El incidente ocurrió durante el Festival de Tazaungdaing, conocido como el Festival de las Luces, una de las celebraciones budistas más importantes de Myanmar. En medio de las actividades, un enorme globo azul, decorado con ilustraciones religiosas y la imagen de Buda, comenzó a elevarse, pero una falla con los juegos artificiales provocó que terminara envuelto en llamas.

Las imágenes muestran cómo, a medida que el globo ganaba altura, las chispas de la pirotecnia comenzaron a desviarse hacia abajo. Lo que inicialmente parecía parte del espectáculo se transformó en una lluvia de bolas de fuego que cayó sobre los cientos de asistentes.



A rain of fire erupts over festivalgoers in Myanmar.



During the annual hot air balloon festival in the city of Taunggyi, a balloon carrying fireworks went wrong during launch.



The fireworks began exploding directly above the crowd and raining down on people. Screaming… pic.twitter.com/ZaiXVfY9Gc — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026

Ante la emergencia, hombres y mujeres intentaron alejarse del lugar entre gritos de desesperación. Algunos incluso utilizaron sus prendas de vestir para cubrirse y evitar el contacto con las chispas. Según el registro audiovisual, la lluvia de pirotecnia se prolongó durante aproximadamente un minuto.

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El video fue grabado por Craig Holmes, quien entregó detalles del episodio a la agencia de noticias Reuters. El testigo advirtió sobre los riesgos de este tipo de espectáculos y explicó que los globos suelen alcanzar hasta 100 metros de altura antes de que se activen los fuegos artificiales. Sin embargo, algunas veces no consiguen elevarse lo suficiente y la pirotecnia explota antes de tiempo.

¿Qué pasó después de la explosión?

De acuerdo con Holmes, un camión de bomberos llegó rápidamente para controlar las llamas que alcanzaron algunos locales y se extendieron por el suelo. Una vez atendida la emergencia, las actividades continuaron en el festival.

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Esta celebración se realiza durante la luna llena del mes lunar de Tazaungmon, que marca el final de la temporada de lluvias en Myanmar. Entre el 18 y el 25 de noviembre, los participantes elevan globos aerostáticos como parte de rituales budistas relacionados con las ofrendas y la expulsión de espíritus malignos.

El evento también alberga una competencia nacional de globos aerostáticos. Sus organizadores buscan que esta tradición sea incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.