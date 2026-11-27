Un atentado con material explosivo se registró en la vía Pamplona-Cúcuta, en jurisdicción del municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta.

Grupo armado usó un cadáver como señuelo

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De acuerdo con la información disponible, los responsables del ataque utilizaron un cadáver como señuelo para atraer y emboscar a la Policía en la zona.

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, cuando uniformados del cuadrante acudieron al lugar para atender el reporte de un homicidio.



Posteriormente, cuando los uniformados emprendían el regreso por el corredor vial tras completar el procedimiento, fueron sorprendidos por la activación de una carga explosiva a un costado de la vía.

Uniformados con heridas leves

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A pesar de la detonación, se conoció que los miembros de la patrulla no sufrieron heridas de gravedad por la detonación.

En total fueron cuatro los uniformados que resultaron afectados y fueron trasladados al Hospitalito de Los Patios, donde reciben atención médica.

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Los policías presentan lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

Rechazo por parte de la Policía Nacional

El general Jorge Mora rechazó este hecho e hizo un enfático pronunciamiento sobre esta modalidad de ataque vía redes sociales.

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"Rechazo categóricamente el atentado terrorista en contra de nuestra Policía Nacional que dejó dos policías heridos en Los Patios. Este ataque ocurre después del atentado con drones contra la policía de Cúcuta, que dejó tres civiles heridos, entre ellos un bebé de 18 meses, y más de 60 viviendas afectadas. Estas acciones cobardes son actos desesperados de quienes están sintiendo la contundencia operacional de nuestra Fuerza Pública", afirmó el oficial.

Apoyo a las familias

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"Quiero manifestarle a nuestros soldados, policías y a las familias de Norte de Santander que no están solos, la Fuerza Pública está con ustedes y no nos van a intimidar ni nos van a hacer retroceder. Nuestros soldados y policías continuarán desplegados hasta dar con el paradero de los responsables de estos actos cobardes que siembran el terror de la población nortesantandereana", finalizó.

Presidente se pronunció

El presidente Abelardo De La Espriella condenó el atentado y anunció una ofensiva para capturar e identificar a los responsables.

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"Condeno el atentado perpetrado en Los Patios, Norte de Santander, donde narcoterroristas activaron un artefacto explosivo al paso de patrullas de nuestra Policía Nacional. He ordenado que la ofensiva aumente para identificar, perseguir y capturar a los responsables de esta acción criminal. No vamos a permitir que el ELN ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante explosivos y sangre", afirmó el mandatario.