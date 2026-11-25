La organización Vivamos Humanos advirtió sobre un posible incremento de las acciones violentas en Colombia durante los próximos meses. Según una proyección basada en los hechos registrados entre agosto y noviembre en departamentos como Cesar, Norte de Santander, Huila, Cauca y Meta, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 podrían presentarse entre 18 y 25 atentados con explosivos contra la infraestructura vial y energética, la fuerza pública y centros poblados, en caso de que escale la confrontación armada.

El análisis también contempla un escenario gradual de entre 60 y 80 eventos violentos durante ese trimestre, con una posible concentración en zonas rurales periféricas y corredores viales.

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De acuerdo con Vivamos Humanos, la expansión de las acciones armadas podría extenderse hacia el centro, sur, suroccidente y nororiente del país.

Entre los corredores y territorios que identifica están el eje Cundinamarca-Bogotá, Tolima-Caquetá-Putumayo, Valle del Cauca-Nariño, el sur de Bolívar y Arauca.



Atentado en Villavicencio Foto: AFP

La organización advierte que estos hechos podrían afectar el transporte de pasajeros, el abastecimiento de alimentos y el acceso de las comunidades a servicios de salud, energía y asistencia humanitaria.

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Como ejemplo de la expansión de la violencia hacia zonas urbanas, el análisis menciona el carro bomba del 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que dejó personas heridas y daños en bienes civiles.

Ante este panorama, Vivamos Humanos pidió al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales fortalecer la respuesta a las alertas tempranas, garantizar la atención integral a las personas afectadas y proteger el acceso al transporte, la energía y la asistencia humanitaria.

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“Quisiéramos hacer un llamado al Gobierno nacional a adoptar una estrategia integral de seguridad que no solamente sea de pie de fuerza militar, sino que también combine diferentes elementos de respuesta humanitaria, de prevenir que la población civil quede afectada o en medio de las hostilidades, que quede aislada producto de los ataques estratégicos que vienen presentándose”, señaló Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Vivamos Humanos.

Asimismo, hizo un llamado a todos los actores armados a respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario, y recordó que las acciones militares deben desarrollarse dentro de esos límites.