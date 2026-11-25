A la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre terminó la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó, en un video publicado en su cuenta de X, que una operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares logró el rescate de todos los secuestrados y que uno de los delincuentes fue dado de baja.

El mandatario aseguró que él mismo autorizó el operativo tras revisar la situación con la cúpula militar y policial al llegar a la ciudad, y lo calificó como "absolutamente impecable". Según su versión, a los captores se les dio la oportunidad de entregarse y liberar a los rehenes, pero la rechazaron.

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Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre el estado de salud de los rescatados ni sobre la situación judicial de los demás delincuentes.

"Cuando el Estado se decide, nunca pierde": De la Espriella

En su pronunciamiento, el presidente lanzó una advertencia a los grupos criminales: "Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este gobierno y de nuestra fuerza pública".



De la Espriella felicitó a los uniformados que participaron en la operación y agradeció al alcalde de Cartagena, que estuvo pendiente "desde el primer momento". Además, reiteró que su gobierno actuará "con la ley por delante" para "caerle a todos los bandidos con mano de hierro". Cerró su mensaje con la frase: "Hoy más que nunca estoy firme por la patria. Y que viva Cristo Rey".

#Atención Fueron liberados todos los rehenes secuestrados en Cartagena. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que los rehenes están sanos. "Fue una operación absolutamente impecable", destacó el mandatario. "Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la… pic.twitter.com/jj1xpcEmUX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

Así empezó la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, hacia las 8:00 de la mañana del martes un grupo de hombres encapuchados y con lo que parecían armas largas entró al parqueadero del centro comercial, sobre la avenida Pedro de Heredia, con el objetivo de asaltar un vehículo transportador de valores.

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Las cámaras de seguridad alertaron al equipo de vigilancia, que activó los botones de pánico conectados con la Policía. Al verse sorprendidos por las primeras patrullas, los delincuentes se atrincheraron en el supermercado y tomaron como rehenes a unas 30 personas, entre clientes y trabajadores. En redes sociales circuló un video en el que se ve a uno de los hombres armados custodiando a un grupo de mujeres.

Liberaciones durante el día y un comunicado sin confirmar

Hacia el mediodía, los captores dejaron salir a cinco mujeres mayores y, en el transcurso de la tarde, a otras cinco personas. Veinte rehenes permanecieron dentro del establecimiento hasta la operación de rescate.

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Durante la jornada se conoció además un escrito atribuido a los delincuentes en el que afirmaban mantener retenidas a 170 personas y exigían una alta suma de dinero a cambio de su liberación, cifra que no fue confirmada oficialmente. Esto decía el comunicado de los criminales.

Francotiradores, fuerzas especiales y cierre del aeropuerto

Con el paso de las horas, equipos especializados de la Policía y el Ejército tomaron posiciones alrededor del supermercado, incluidos francotiradores en azoteas cercanas. Las Fuerzas Especiales del Ejército llegaron al lugar y un helicóptero maniobró cerca del establecimiento.

La emergencia también afectó la operación aérea: la autoridad aeronáutica restringió los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez porque la emergencia se presentaba en la zona de aproximación de la terminal. Lea aquí los detalles de la suspensión.

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Al final de la tarde, la fuerza pública desalojó los alrededores del centro comercial, incluidos los medios de comunicación, y reforzó el perímetro.

El presidente se puso al frente del operativo

De la Espriella modificó su agenda para viajar a Cartagena, luego de pasar la mañana en Villavicencio verificando las consecuencias del atentado que dejó 23 heridos. Desde temprano había advertido: "Eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos".

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En la noche llegó al Puesto de Mando Unificado (PMU), donde estaban el ministro de Defensa, Jorge Mora; el director de la Policía, Jesús Alejandro Barrera, y las autoridades locales. Después se desplazó personalmente hasta el supermercado.