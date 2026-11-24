Un apagón masivo afectó a varios departamentos del suroccidente colombiano, entre ellos Nariño, Putumayo, Cauca, Huila y Caquetá, luego de registrarse una falla en el sistema de transmisión de energía.

Las autoridades investigan si la emergencia estaría relacionada con un posible atentado contra la infraestructura eléctrica en el sector de El Remolino, municipio de Taminango, Nariño.

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De acuerdo con los primeros reportes, una detonación habría ocasionado daños en dos torres de energía, situación que comprometió los circuitos que conectan la subestación San Bernardino, en Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto.

Apagón Foto: Pexels

La interrupción del servicio generó afectaciones en diferentes municipios de la región y encendió las alertas de las autoridades y las empresas prestadoras del servicio.



Ante esto, XM, operador del sistema interconectado del país, indicó que están revisando la causa del daño en la red de ISA en el suroccidente que afectó el servicio de energía en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila, el cual no se ha restablecido completamente.

“Desde el Centro Nacional de Despacho se coordinan las maniobras necesarias con los agentes involucrados en la prestación del servicio en las áreas afectadas, para determinar las causas, su impacto y recuperar el servicio en el menor tiempo posible”, agregó el operador.