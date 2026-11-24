Una situación de tensión se registra este martes en Cartagena, luego de que un grupo de hombres armados ingresara a un almacén Éxito, ubicado en la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana.

De acuerdo con la información preliminar, los sujetos habrían ingresado al establecimiento con la intención de cometer un hurto y, posteriormente, cerrado las puertas del lugar, donde permanecían trabajadores y compradores.

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La situación habría derivado en la retención de varias personas que se encontraban dentro del establecimiento. Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión y, presuntamente, a algunas personas amarradas de pies y manos en los ventanales del segundo piso.

Intercambio de disparos y despliegue de la Policía en Cartagena

La llegada de la Policía Nacional al establecimiento habría provocado intercambios de disparos. A esta hora, las autoridades mantienen acordonada la zona y continúan llegando uniformados para intentar controlar la situación.



La emergencia también ha generado afectaciones en la movilidad sobre la avenida Pedro de Heredia y en las vías aledañas al establecimiento comercial, debido al cierre de los accesos y al despliegue del operativo policial.

Videos muestran movimientos al interior del almacén

En las imágenes que circulan en redes sociales también se observa a trabajadores y otras personas dentro del establecimiento. Aalgunas de ellas estarían siendo obligadas a cubrir los ventanales con papeles y cartones para impedir la visibilidad desde el exterior.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre lo ocurrido. Se desconoce cuántas personas permanecen dentro del almacén, cuántos hombres armados participan en el hecho y si hay personas lesionadas o capturadas.

La situación continúa en desarrollo y se espera que la Policía entregue información oficial sobre el operativo en este establecimiento comercial de Cartagena.