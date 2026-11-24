Las demoras en los trabajos de mantenimiento del aeropuerto Ernesto Cortissoz mantuvieron cerrada por más tiempo de lo previsto la terminal aérea que sirve a Barranquilla.

La Aerocivil explicó que las condiciones de humedad en la zona, cercanas al 95 %, ralentizaron el proceso de secado de la pista, por lo que las operaciones estuvieron paralizadas hasta las 7:00 de la mañana de hoy.

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La Aeronáutica informó, a las 7:11 de la mañana, que se reanudaban las operaciones. Sin embargo, hay al menos siete vuelos de salida, programados para la mañana de este martes, que se encuentran retrasados. Son seis vuelos con destino a Bogotá y uno hacia Medellín, que tenían previsto despegar entre las 5:33 y las 9:55 de la mañana y que deberán ser reprogramados.

A su vez, dos vuelos procedentes de Bogotá y Medellín, que partieron a las 5:00 de la mañana de estas ciudades con destino a Barranquilla, debieron ser desviados hacia Cartagena por esta situación.



La Aeronáutica Civil recomienda a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas para verificar posibles cambios o afectaciones en sus itinerarios.