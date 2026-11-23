La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Ecosistemas del Dique firmaron en las últimas horas la modificación al contrato que permite iniciar la fase de construcción de las obras del Canal del Dique. Una etapa que acumuló dos años de retraso con el Gobierno anterior, por la solicitud de nuevas licencias ambientales para su operación.

Recordemos que el canal se rompió el 30 de noviembre de 2010 y provocó graves inundaciones para las poblaciones del sur del Atlántico, quienes desde entonces claman por una respuesta de las autoridades. Según la ANI, la emergencia afectó a cerca de 180.000 personas de Atlántico, Bolívar y Sucre, causó daños en 1.500.000 hectáreas y murieron 30.380 animales.

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El presidente de la Agencia Nacional, Ricardo Ayerbe, explicó que la autoridad ambiental revocó las exigencias que originaron los retrasos y los reprocesos del proyecto. Según dijo, la Agencia acordó con la concesión las nuevas directrices y las incluyó en un otrosí, para avanzar en obras que buscan mejorar el funcionamiento del sistema y reducir el riesgo de inundaciones.

“Luego de decisiones equivocadas del pasado Gobierno, la autoridad ambiental con el apoyo de la ANI, revocó en agosto de este año las exigencias sin fundamento que mantenían paralizado el proyecto. Organizamos mesas de trabajo, construimos acuerdos y logramos con el concesionario una modificación al contrato que permitirá iniciar la transformación de la región”, declaró el presidente de la ANI.



La etapa de construcción cubre 115 kilómetros del sistema hídrico, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena, y se divide en 14 unidades funcionales. Incluye dos compuertas para regular la entrada de caudales líquidos y sólidos, y para controlar las inundaciones y la entrada de agua salada.

También habrá dragado para mantener el canal con 64 metros de ancho y 2,38 metros de profundidad. Por ende, la ANI estima que las obras generarán más de 5.000 empleos.

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Finalmente, el proyecto contempla además la restauración de ecosistemas en el Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono Hernández" y en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.