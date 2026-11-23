La actriz Sofía Vergara, una de las estrellas más grandes de Hollywood, ya recorre desde la tarde de este lunes las calles de su natal Barranquilla, con motivos de un homenaje que le organiza la Alcaldía Distrital para destacar su trayectoria y presentarle frente a frente la estatua realizada en su honor, en el Malecón del Río.

Bajo un operativo de seguridad fue recibida en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y llevada hacia un exclusivo hotel en el norte de la capital del Atlántico. Allí familiares y amigos la recibieron con aquellos dulces y postres que tanto le encantan.

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El alcalde Alejandro Char y la Primera Dama, Katia Nule, liderarán su homenaje y además entregarán un decreto de exaltación por su contribución a la promoción y visibilidad de Barranquilla ante el mundo. El evento será este martes en el Gran Malecón a las 5:30 p. m., justo donde se encuentra ubicada su estatua.

En el lugar habrá una muestra del Carnaval de Barranquilla con la participación de 50 actores, encabezados por la monarquía del Carnaval 2027: la reina Salwa Maloof Habib, el Rey Momo Abraham Cáceres y los Reyes del Carnaval de los Niños Isabella Daes y Pedrito Fandiño. Una vez terminado, entregarán a Sofía Vergara el ‘Turbante de la Tradición’, como homenaje de las fiestas a personalidades ilustres en la ciudad.



La muestra contará con la participación de destacadas agrupaciones y expresiones tradicionales: Grupo Expréss, con bullerengue y fantasía; Cumbión de Oro, con cumbia; Sabor de la Tradición, con negritas y marimondas; Garabato Unilibre, con la danza del garabato; Ricardo Sierra, interpretando a la Muerte; Bambazú, con mapalé; y las tradicionales danzas del Congo Grande y Congo Reformado.

Finalmente, se acordó una presentación de la también artista barranquillera, y recientemente ganadora del Grammy Latino, Aria Vega, quien deleitará a los asistentes con sus más exitosas canciones.

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La estatua de Sofía se develó en julio de 2025 por parte del alcalde Char en el Gran Malecón. Una obra del artista Yino Márquez. En ese entonces, la barranquillera no estuvo presente en el homenaje, pero agradeció el gesto por sus redes sociales.

Es un monumento, elaborado en bronce, con una altura de 7,5 metros y un peso de 5,5 toneladas. Lleva un vestido azul oscuro que representa el río y el mar Caribe colombiano, y la piel dorada de las personas nacidas en esta ciudad.

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Durante once años Sofía Vergara estelarizó la comedia 'Modern Family', con la que obtuvo nominaciones a los Premios Emmy y Globo de Oro y ganó siete premios del Sindicato de Actores. La barranquillera, nacida el 10 de julio de 1972, hizo su carrera en Estados Unidos donde ha cosechado éxitos también como jurado del concurso 'America's Got Talent' y protagonizando la serie de narcos 'Griselda', producida por Netflix.