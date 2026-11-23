La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla admitió llevar a juicio el iPhone 13 Pro Max de Daysuris Vásquez, en medio del proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de Nicolás Petro Burgos. La decisión, firmada por el magistrado Demóstenes Camargo, sostiene que de la información extraída en ese teléfono serán utilizadas las conversaciones de Vásquez con el hijo del expresidente Gustavo Petro, con su primo Camilo Burgos Soto, con el líder político Máximo José Noriega y con una interlocutora identificada como Skarleth.

La defensa alegaba irregularidades en la extracción y entrega de información de este dispositivo, y hasta habló de un posible paso de información a otro teléfono. Sin embargo, el Tribunal consideró que las competencias no son para los fiscales sino para los jueces y que no hay pruebas de datos alterados. Además, aclaró que la autenticidad o valor de la evidencia será discutida en juicio, donde podrá declarar la propia Vásquez.

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“La información contenida en su dispositivo móvil, existe un aspecto que no puede perderse de vista: no toda la información almacenada o extraída del iPhone 13 Pro Max fue decretada como prueba para ser incorporada indiscriminadamente al juicio oral (...) En lo que aquí interesa, fueron decretadas las conversaciones sostenidas por Daysuris Vásquez con Nicolás Fernando Petro Burgos, Camilo Burgos Soto, Máximo José NoriegaRodríguez y la interlocutora identificada como Skarleth, en los términos y a través de los informes específicamente admitidos en la audiencia preparatoria”, se puede leer en el documento.

De la diligencia final también fueron excluidos los interrogatorios que Nicolás Petro rindió durante la investigación. Por el contrario, el magistrado Demóstenes Camargo aprobó la incorporación de documentos bancarios y contables que el abogado Alejandro Carranza utilizará para demostrar el origen de los recursos.



Otro de los elementos importantes que van directo a juicio será el celular de Laura Ojeda, al que se le negó su exclusión según el Tribunal porque en los informes de policía judicial hay constancias de que la mujer suministró voluntariamente la contraseña. Sin embargo, abrió la posibilidad a que durante la diligencia se discuta si fue producto de coacción o presión.

La declaración jurada de Blanca Isabel Gutiérrez, los dictámenes financieros de los expertos de la defensa, los anexos documentales de los peritajes, los testimonios de investigadores del CTI de la Fiscalía y los testimonios de familiares y personas relacionadas con el caso, también se mantienen admitidos para el juicio.

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Entre las pruebas excluidas, está la entrevista de Day Vásquez a medios de comunicación y la denuncia penal contra esa misma persona.

Así las cosas, tras resolver más de 800 apelaciones en cinco meses, el camino parece estar despejado para el inicio del juicio; cuyas investigaciones dieron inicio en marzo de 2023.