La Fiscalía General de la Nación imputó a la exalcaldesa de Lorica, Córdoba, Nancy Sofía Jattín Martínez, y a Jhon Mauricio Marín Barbosa por presuntas irregularidades relacionadas con tres convenios destinados a la construcción de canchas sintéticas, cuyo valor conjunto ascendió a 1.566 millones de pesos.

Los proyectos estaban destinados a los corregimientos de Tierralta, Morales y La Dotrina y fueron formalizados con Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, el 8 de noviembre de 2017. De acuerdo con la investigación, los convenios se habrían celebrado sin contar con los estudios técnicos completos que garantizaran las condiciones de planeación, selección objetiva, publicidad y transparencia.

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Según la Fiscalía, Marín Barbosa habría participado en la estructuración de las propuestas y adelantado trámites ante la entidad nacional, pese a que no tenía un vínculo legal o contractual con la Alcaldía de Lorica. La investigación señala, además, que la entonces alcaldesa, al parecer, le entregó información reservada y lo autorizó para representar al municipio y gestionar la financiación de los proyectos.

Para ese momento, Marín Barbosa trabajaba en la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad en la que la hermana de Jattín Martínez se desempeñaba como secretaria general.



Dentro de la investigación también se estableció que Marín Barbosa habría contactado a un senador con el propósito de direccionar la asignación de recursos para los proyectos, a cambio de un pago de 80 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, ese dinero habría sido entregado mediante terceros los días 29 y 30 de noviembre de 2017.

Dos meses después de esos hechos, Marín Barbosa fue nombrado director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, cargo al que habría llegado por recomendación del congresista mencionado en la investigación.