Después de cinco meses de analizar las más de 800 apelaciones relacionadas con las pruebas que se pretenden utilizar en el juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el Tribunal Superior de Barranquilla dio traslado del fallo a las partes implicadas en el proceso.

En una audiencia, que duró escasamente ocho minutos, el magistrado Demóstenes Camargo manifestó que la decisión, adoptada el pasado 29 de octubre y contenida en un documento de 161 páginas, será dada a conocer a las partes a través de correo electrónico, dada la extensión de la providencia y con el fin de que puedan leerla con calma y analizarla.

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La decisión fue aceptada, tanto por la Fiscalía como por el abogado Alejandro Carranza, quien representa a Nicolás Petro, y por el representante del Ministerio Público, quienes afirmaron no tener inconveniente en recibirla por correo electrónico.

Por el momento, el magistrado Camargo solo dio a conocer durante la audiencia virtual que revocaba la exclusión de la entrevista concedida por Nicolás Petro a la revista Semana el 5 de agosto de 2023. En consecuencia, el contenido de esta entrevista podrá mantenerse como prueba dentro del proceso judicial.



En esta entrevista, Nicolás Petro afirmó que no se iba a inmolar por su padre, en unas declaraciones que habrían sido dadas de forma libre y voluntaria. La inclusión de este material en el juicio oral contra el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro fue solicitada en su momento por la fiscal Lucy Laborde.

De acuerdo con lo dicho por el magistrado Camargo, la entrevista de Nicolás Petro podrá ser utilizada como elemento probatorio en el juicio, aunque su valor y alcance todavía deberán ser debatidos.

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