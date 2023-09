La Fiscalía me doblegó moral y físicamente: Nicolás Petro por declaración que salpica al presidente

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro , investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, apareció para responder a las revelaciones de Semana de videos en los que aseguró a la Fiscalía que su padre sí sabía del ingreso de recursos del contratista Euclides Torres a la campaña electoral.

El exdiputado del Atlántico escribió en sus redes sociales: “Un juez me dipo la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el sistema de derechos humanos”.

Quien también reapareció fue su exesposa Daysuris Vásquez , que destapó todo este escándalo de financiación irregular de la campaña presidencial tras su divorcio.

“Estas jugando con candela y puedes llevarte una sorpresa”, publicó en X.

Más temprano este sábado, Stewing Arteaga, uno de los abogados de Nicolás Petro, confirmó que evalúan emprender acciones legales por la presunta filtración de las declaraciones al fiscal y dijo que es una acción malintencionada por parte de la Fiscalía.

