La Mojana está en alerta roja, pedimos ayuda del Gobierno: gobernadora de Sucre tras rotura de dique

Se ha desatado una nueva emergencia en Caregato, enLa Mojana, producto de la rotura del dique. La gobernadora de Sucre, Lucy García, hablo sobre la situación en Mañanas Blu e hizo un llamado de ayuda.

La gobernadora García explicó que el departamento de Sucre había hecho esfuerzos importantes para prevenir las inundaciones en La Mojana, sin embargo, a pesar de las obras realizadas, la rotura del dique ha generado una nueva emergencia y ha dejado a muchas personas afectadas.

"Teníamos la esperanza en el departamento de Sucre de no repetir de nuevo la historia de Caregato ylas inundaciones de La Mojana, pero ya es conocido que hubo la ruptura y estamos haciéndole frente a esta situación. Hemos hecho unos esfuerzos importantes y con las obras que el Gobierno nacional viene realizando creíamos que iba a ser suficiente para que no se repitiera esta historia de las inundaciones, pero ya dijeron que se rompió. Son muchas esperanzas rotas, son los niños que otra vez desertan de las instituciones educativas, son los campesinos que siembran, entonces aquí estamos con todas las acciones que a nuestras competencias no debemos hacer eso", dijo la mandataria.

La gobernadora se refirió a los fallos en las obras y comentó que se habían detectado filtraciones en los trabajos realizados en el municipio de San Jacinto del Cauca y, a pesar de haber informado de esta situación al Gobierno nacional, la rotura del dique fue inevitable.

Publicidad

"Obras iniciaron a muy buen ritmo por parte del Gobierno nacional, al punto que ya tenían un avance del 40% en su ejecución. Durante estos últimos cuarenta días, ya la comunidad los alcaldes y nosotros como Gobernación, con la presencia a través de la gestión del riesgo, empezaron a decirnos que había unas filtraciones, prendimos las alertas nacionales y, a través de nuestras redes sociales y en conversación directa con el doctor Carlos Carrillo, le informamos de esa situación. Quiero contarle que muy amablemente él vino hasta la región hace dos semanas a mirar exactamente los trabajos y la situación y se hizo una revisión y quedó con el compromiso de esas obras", explicó.

Además, la gobernadora hace un llamado de atención al presidente Gustavo Petro, solicitando toda la atención y ayuda necesaria para La Mojana, ya que son once municipios de tres departamentos los afectados por esta emergencia.

Publicidad

"La gente hoy está desesperanzada y estamos haciendo el llamado nacional al señor presidente Gustavo Petro, decir que La Mojana está en alerta roja, que necesitamos toda la atención para esta zona", aseveró.

Escuche la entrevista aquí: