"No tenemos apoyo del Gobierno": desde La Mojana denuncian nulo acompañamiento ante inundaciones

Campesinos y ganaderos deLa Mojana denuncian que a 24 horas de reapertura del boquete de Caregato, aún no aparece nadie del Gobierno Nacional para ponerse al frente de la emergencia.

El panorama es de absoluta preocupación para quienes aprovecharon los últimos dos meses para volver a cultivar, luego de que a finales de febrero se hubiese puesto fin al 'chorro' que durante tres años tuvo bajo inundaciones esta subregión, al lograrse el cierre del dique de 2,5 kilómetros.

Sin embargo, todo cambió este lunes en la madrugada, luego de que el nivel del río Cauca rebasara la barrera en zonas, donde faltaban obras de reforzamiento, las cuales estaban pendientes de ejecución por falta de giros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo al contratista.

"No tenemos esperanza porque no se comunican. No tenemos apoyo del gobierno. Estamos tristes. El gobierno no ha entendido la magnitud del problema. Como líder de la región no aguanto más”, afirmó Arnulfo Betancourt, representante legal de la Corporación Pacto Social por La Mojana.

Publicidad

En medio de la entrevista se le quebrantó la voz a este líder, quien asegura que la desesperación está acorralando especialmente a cultivadores de patilla y arroz, quienes habrían adquirido varios créditos para volver a sus cultivos, quienes enfrentan la desesperanza porque no ven interés desde el Gobierno central por asumir soluciones.

"El chorro podría contenerse si interviene con tubería y maquinaría amarrilla. Al contratista no le han resuelto nada. Carrillo (el director de la UNGRD) no nos contesta el teléfono. Hasta la semana pasada nos contestó para decir que ya iba a resolver, que iba a revisar papeles. Pero qué va, tanto que insistimos y primero llegó el agua que la solución", reclama el vocero.

Publicidad

Mientras se da una llamada o una visita oficial para intervenir con soluciones, están en riesgo los cultivos de cientos de hectáreas de arroz, de árboles frutales y unas 300 mil cabezas de ganado de estaban pastando y ahora salen a la carretera en búsqueda de zonas que no estén inundadas para no ahogarse.