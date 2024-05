De milagro y, gracias a su perro, líder social se salvó de atentado en Barrancabermeja

De milagro y gracias a su perro, se salvó un líder comunitario y universitario de Barrancabermeja en un ataque sicarial perpetrado en la Comuna 7, donde un hombre armado lo persiguió para matarlo.

Cuando leía un libro en la calle el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenía de Barrancabermeja fue atacado por dos hombres que llegaron en una moto y desenfundaron un arma de fuego, sin embargo, en ese instante, el perro del líder empezó a ladrar y alertó al joven abogado identificado como Yesid Vera, quien salió corriendo y, aunque fue perseguido por más de una cuadra por un sicario armado, finalmente logró salvar su vida.

“En Barrancabermeja, ya no se puede ni leer en tranquilidad. Dos cosas para resaltar de este suceso: Primero: mi única pertenencia era un libro y las gafas, ni siquiera tenía celular ¿qué me iban a robar? Segundo: el tipo me persiguió casi 1 cuadra, cuando se cansó gritó “sigamos a ese hpta, malparido” ¿que querían que me siguieron tanto? nota: El héroe de la noche, Horus, mi perro”, escribió en sus redes sociales el líder atacado.

Vera fue designado recientemente por el Presidente Gustavo Petro como delegado para el Consejo Directivo del Instituto Universitario De La Paz.

“Mis propósitos, que estoy seguro son los mismos del Presidente, son: fortalecer la democracia universitaria, como pilar fundamental de la autonomía universitaria. proyectar la Unipaz como la Universidad Región, que debe liderar los procesos de cambio y construcción de paz para el Magdalena Medio y construir una sede urbana, pero también ampliar la presencia de la universidad a las regiones del Magdalena Medio”, explicó Yesid Vera.

De igual forma, en otro hecho violento dos hombres en moto dispararon en tres ocasiones contra un hombre identificado como Eder Badillo, en el barrio Pablo Acuña de Barrancabermeja, causándole la muerte. Con este ya son 56 personas asesinadas con arma de fuego este año en el puerto petrolero.