Niegan arresto contra Nicolás Petro y su abogado en caso por presunto enriquecimiento ilícito

Durante una audiencia de carácter reservado, el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, decidió negar la solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación que buscaba cinco días de arresto para el hijo del presidente, Nicolás Petro, y su abogado Alejandro Carranza, por presuntos incumplimientos en la asistencia presencial de las audiencias en el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se le adelanta.

Explicó el mismo defensor Alejandro Carranza que el togado no vio problemas en que junto a su representado haya estado en las citas virtualmente y, antes, por el contrario, compulsó copias contra la fiscal Lucy Laborde por mostrar el rostro del bebé del exdiputado del Atlántico durante una de las audiencias, en su afán por presentar pruebas sobre traslados del procesado a diferentes ciudades del Caribe.

Así las cosas, el abogado indicó que el juez Carbonó declaró como ilegal parte del procedimiento de la Fiscalía para hacer la solicitud, puntualmente por exhibir fotos del menor de edad.

“No se impondrá medida correccional alguna al señor Nicolás Fernando Petro ni al suscrito; por ende, no es cierto que se vaya a imponer alguna clase de medida de arresto ni a Nicolás ni a este defensor. Igualmente, el señor juez ha declarado ilegal una parte del archivo en la que se encuentra la técnica investigativa que la fiscal Lucy Laborde allegó al despacho para hacer su petición”, declaró en sus redes sociales.



Recordemos que en abril pasado, la fiscal realizó esa solicitud con el fin de que se “evitaran inconvenientes técnicos” para las audiencias y a partir de la exposición de publicaciones compartidas en redes sociales por Laura Ojeda el 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre y 12 de enero de 2026, que dieron cuenta de que el exdiputado del Atlántico se encontraba en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pese a que al juez le aseguró en repetidas ocasiones que por problemas de seguridad no podía trasladarse de Bogotá a Barranquilla y que, por estar en la lista Clinton, no le vendían tiquetes aéreos.