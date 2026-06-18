Trabajadores de Air-e harán plantón en Barranquilla contra la liquidación y el despido de empleados

Desde las 7:00 de la mañana de este viernes se llevará a cabo un plantón en la sede Torres del Atlántico, ubicada en el norte de Barranquilla, donde trabajadores de la empresa Air-e Intervenida protestarán en rechazo al anuncio de liquidación entregado por el Presidente Gustavo Petro esta semana.

Aseguró al respecto el presidente del sindicato de trabajadores de la Energía (Sintraelecol), Eduardo Remolino, que el llamado se hizo para defender “sus contratos de trabajo, estabilidad y garantías laborales, así como su convención colectiva de trabajo”.

“Como Sintraelecol, sindicato que representa a los trabajadores, tenemos que manifestar efectivamente nuestra inconformidad con que el señor Presidente (Gustavo Petro) haya manifestado liquidación de la empresa Air-e a menos de dos meses de terminar su periodo, contando además que estamos a escasos días de las elecciones en donde se dará un nuevo mandatario.Nos jugamos nuestra estabilidad como trabajadores, pero mucho más que eso nos la prestación de un servicio público”, declaró en entrevista con Blu Radio.

Más allá de cierre operacional de la empresa, desde el sindicato también mostrarán su descontento por “las decisiones que se vienen adoptando internamente por parte del nuevo agente interventor”, Jaime Humberto Mesa Buitrago, en las que según ellos se sembró zozobra e incertidumbre por el despido de 12 trabajadores en los últimos 15 días.



Además, denunció Remolino que cargos que eran ocupados por personas de la costa con varios años de experiencia, ahora estarían siendo presuntamente entregados a asesores que llegan desde el interior del país.

“Reconocemos el compromiso histórico del gobierno del presidente Gustavo Petro con las causas laborales y la defensa de los trabajadores. Sin embargo, también consideramos que la lealtad con los principios exige señalar cuando determinados funcionarios o administradores designados durante los procesos de intervención adoptan decisiones que se apartan de esos postulados. La defensa de los trabajadores no puede ser un discurso para las campañas y una práctica diferente en la administración cotidiana de las empresas intervenidas”, escribieron en una carta.

“Sintraelecol Atlántico reitera que la verdadera transformación de Air-e no se logrará mediante despidos, persecuciones o cambios de nombres en los cargos directivos. La solución pasa por construir una empresa sólida, técnica, transparente y respetuosa de los derechos humanos y laborales. Ningún proyecto empresarial puede sostenerse sobre el miedo, la injusticia o la vulneración de las garantías de quienes han entregado su vida al servicio de la comunidad”, añadieron.

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La intención de los trabajadores es hacer un plantón durante un par de horas y luego volver a los respectivos sitios de trabajo para no frenar completamente la jornada laboral.