Entrada en liquidación de Air-e no implica afectaciones en servicio, dice la compañía

La intervenida empresa Air-e respondió a los cuestionamientos y envió un mensaje de tranquilidad a sus usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira frente a la incertidumbre que ha surgido por la liquidación a la que será sometida esta compañía.

El presidente Gustavo Petro aseguró que hay que liquidar a Air-e y, pese al revuelo que ha causado el anuncio, la compañía recordó que esta liquidación se viene trabajando desde “febrero de 2025, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la resolución mediante la cual estableció que la toma de posesión de la empresa continuaría bajo dicha finalidad”.

No obstante, Air-e aclaró que mientras haya una transición ordenada de la operación, y aun cuando esta termine, estará garantizado el suministro de energía para cada uno de sus usuarios y que el cambio de operador no implica aumentos en las tarifas vigentes.

Empresa Air-e. Air-e.

A pesar de esto, no hay tranquilidad, por lo menos para los generadores y demás agentes del mercado que afirman que, además de la continuidad del servicio, también debe garantizarse la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, antes de cualquier decisión sobre Air-e.



Lo anterior se basa en que Air-e atiende aproximadamente el 11,3 % de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a $2,7 billones con agentes del mercado eléctrico, pese a la intervención.