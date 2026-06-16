Comunidad en Atlántico rechaza liquidación de Air-e: piden tarifas bajas y cumplimiento de obras

Poco a poco se van conociendo más reacciones alrededor del anuncio del Presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa Air-e Intervenida, que tiene operación en la región Caribe. Este miércoles, quienes se quejaron al respecto fueron los tenderos y pequeños comerciantes del Atlántico, asegurando que de ser una decisión tomada, esperan que vaya acompañada de todo un proceso para la correcta entrada de un nuevo operador y que ellos no queden afectados con el suministro de energía ni con aumentos en las tarifas, cuyo valor en los últimos años “ha crecido en un 100% en esta jurisdicción”.

Orlando Jiménez, directivo de Undeco Atlántico, aseguró que pequeños comerciantes o hasta panaderos dependen de un buen servicio de la empresa, ya que no tienen las ganancias suficientes para comprar paneles solares o una planta eléctrica, mucho menos si pagan facturas alrededor de los dos millones de pesos.

“Si esa es la forma para garantizar un manejo eficiente del servicio de la energía en nuestra región o departamento y revisar de fondo el componente de las tarifas, teniendo además una eficiencia constante en la prestación de servicio, pues estaríamos de acuerdo (con la liquidación). Solo con el cumplimiento de esas condiciones, no podemos repetir los errores del pasado”, declaró Jimenez en entrevista con Blu Radio.

Agregó el directivo de la Unión Nacional de Comerciantes que son al menos 6.000 tiendas en Barranquilla las que se han visto afectadas con cortes repentinos de luz o altos pagos. Si se cuenta todo el departamento, el número de comercios abrumados supera los 13.000.



Una posición similar tienen los habitantes del municipio de Galapa, donde están dispuestos a cerrar el paso vehícular en la vía Cordialidad que conecta al Atlántico con Cartagena, si una liquidación de la empresa Air- e significa renunciar a las subestimación que les prometieron para ponerle fin a los racionamientos de energía en esa zona.

“La empresa Air-e tiene un plan de inversión de 5.000 millones de pesos para un nuevo circuito en el municipio de Galapa, con el objetivo de aliviar las cargas que se han venido presentando, siendo estas el causal de los apagones que hemos tenido. La pregunta a ahora es, ¿Donde quedará ese plan de inversión previsto?”, fueron las palabras de Alexander Aguilar, líder comunal en la urbanización Villa Olímpica y Galapa.

Ellos describen como irresponsable que vaya a realizarse una liquidación sin tener un norte claro. Por poner un ejemplo, solo este lunes festivo todo el barrio Mundo Feliz del municipio de Galapa, uno de los más grandes en esa población, debió pasar la noche sin luz.