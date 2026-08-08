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Encuentran cuerpo sin vida en aguas de Cartagena; sería uno de los náufragos desaparecidos

Las autoridades adelantan las labores de identificación, al tiempo que avanzan en la búsqueda del otro tripulante desaparecido.

Encuentran cuerpo sin vida en aguas de Cartagena
Cuerpo sin vida en aguas de Cartagena.
Foto: Suministrada
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Tras dos días de búsqueda, la Armada Nacional confirmó que fue encontrado un cuerpo sin vida entre las Islas del Rosario e Isla Corona, en la zona insular de Cartagena, de quien sería uno de los dos náufragos desaparecidos desde el pasado 6 de agosto.

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De acuerdo a la institución naval, de los cuatro ocupantes de la embarcación, dos se aferraron a salvavidas, nadaron durante más de 12 horas y fueron rescatados; sin embargo, otros dos permanecían desaparecidos.

“Según lo relatado por Michaelis Alfredo Sarmiento Morelo, uno de los dos sobrevivientes y capitán de la embarcación tipo metrera, él, junto a otros tres hombres, zarpó desde el muelle Presermar de Cartagena hacia la isla Múcura a las 10:00 p. m. del miércoles 5 de agosto, con el objetivo de transportar agua potable. Sin embargo, sobre las 4:00 a. m. las condiciones del mar no fueron favorables, lo que habría provocado su hundimiento”, detallaron.

Lo que ha indicado la Armada es que estos dos tripulantes, al parecer, intentaron buscar chalecos salvavidas y no lograron salir a flote, por lo que se presume que habrían quedado dentro de la embarcación.

Y mientras avanzan las labores de identificación del cuerpo encontrado, continúan las labores de búsqueda del otro ocupante de la embarcación con unidades de Guardacostas y Aeronavales.

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“El cuerpo fue trasladado hasta el muelle de la Fragata, en Cartagena, para adelantar los trámites correspondientes y su posterior identificación por parte de las autoridades competentes”, indicaron.

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