Encuentran cuerpo sin vida en aguas de Cartagena; sería uno de los náufragos desaparecidos

Tras dos días de búsqueda, la Armada Nacional confirmó que fue encontrado un cuerpo sin vida entre las Islas del Rosario e Isla Corona, en la zona insular de Cartagena, de quien sería uno de los dos náufragos desaparecidos desde el pasado 6 de agosto.

Unidades de Guardacostas de Cartagena adelantan las labores de búsqueda de los tripulantes de una embarcación, que zarpó desde la capital de Bolívar con destino a la isla Tintipán, y que habría naufragado por cuenta de las condiciones meteomarinas.

De acuerdo a la institución naval, de los cuatro ocupantes de la embarcación, dos se aferraron a salvavidas, nadaron durante más de 12 horas y fueron rescatados; sin embargo, otros dos permanecían desaparecidos.

La Armada confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida entre las Islas del Rosario e Isla Corona, en Cartagena. Sería uno de los dos náufragos desaparecidos desde el 6 de agosto, tras una emergencia de la embarcación en que viajaban. pic.twitter.com/eDklgJqBS6 — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 8, 2026

“Según lo relatado por Michaelis Alfredo Sarmiento Morelo, uno de los dos sobrevivientes y capitán de la embarcación tipo metrera, él, junto a otros tres hombres, zarpó desde el muelle Presermar de Cartagena hacia la isla Múcura a las 10:00 p. m. del miércoles 5 de agosto, con el objetivo de transportar agua potable. Sin embargo, sobre las 4:00 a. m. las condiciones del mar no fueron favorables, lo que habría provocado su hundimiento”, detallaron.



Lo que ha indicado la Armada es que estos dos tripulantes, al parecer, intentaron buscar chalecos salvavidas y no lograron salir a flote, por lo que se presume que habrían quedado dentro de la embarcación.

Y mientras avanzan las labores de identificación del cuerpo encontrado, continúan las labores de búsqueda del otro ocupante de la embarcación con unidades de Guardacostas y Aeronavales.

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“El cuerpo fue trasladado hasta el muelle de la Fragata, en Cartagena, para adelantar los trámites correspondientes y su posterior identificación por parte de las autoridades competentes”, indicaron.