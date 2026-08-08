Sicarios disparan a pareja en Barranquilla: mujer de 20 años falleció

Una pareja fue víctima de sicarios que los atacaron a bala cuando se encontraban en la terraza de una casa.

Los hechos se presentaron este viernes a eso de las 11 y 40 de la noche en la Calle 73 con carrera 15, en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla.

Según testigos, las víctimas, identificadas como Camilo Andres Oyola Solano, de 27 años, y Helen Nicol Martinez Ballesteros, de 20, recibieron varios impactos de bala por parte de un sicario que iba como parrillero en una motocicleta.

Imagen ilustrativa AFP

Gravemente herida, la pareja fue trasladada en un principio al Camino La Manga y después fueron remitidos al Hospital Barranquilla, donde la mujer falleció dos horas después.



El informe policial revela que en una rápida reacción, la patrulla del cuadrante logró capturar a un menor de edad de 17 años que habría participado en el hecho con una pistola 9 milímetros.

El presunto victimario fue llevado al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA).