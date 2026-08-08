En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella
Cali
Presos trasladados
Riesgo de apagón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Sicarios disparan a pareja en Barranquilla: mujer de 20 años falleció

Sicarios disparan a pareja en Barranquilla: mujer de 20 años falleció

Un menor de edad detenido con una pistola calibre 9 milímetros sería el presunto autor del ataque, informaron las autoridades.

Puesto de salud del barrio La Manga, Barranquilla
En un principio la pareja fue trasladada al centro asistencial del barrio La Manga, en Barranquilla.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Una pareja fue víctima de sicarios que los atacaron a bala cuando se encontraban en la terraza de una casa.

Vea también:

Exfiscal fallecida en Barranquilla
Caribe

Investigan muerte de exfiscal en Barranquilla tras cirugía estética

Los hechos se presentaron este viernes a eso de las 11 y 40 de la noche en la Calle 73 con carrera 15, en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla.

Últimas noticias

Cartagena, Colombia
Caribe

Procuraduría vigilará posible creación de nueva empresa de servicios públicos en Cartagena

Encuentran cuerpo sin vida en aguas de Cartagena
Caribe

Encuentran cuerpo sin vida en aguas de Cartagena; sería uno de los náufragos desaparecidos

Según testigos, las víctimas, identificadas como Camilo Andres Oyola Solano, de 27 años, y Helen Nicol Martinez Ballesteros, de 20, recibieron varios impactos de bala por parte de un sicario que iba como parrillero en una motocicleta.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
AFP

Gravemente herida, la pareja fue trasladada en un principio al Camino La Manga y después fueron remitidos al Hospital Barranquilla, donde la mujer falleció dos horas después.

El informe policial revela que en una rápida reacción, la patrulla del cuadrante logró capturar a un menor de edad de 17 años que habría participado en el hecho con una pistola 9 milímetros.

El presunto victimario fue llevado al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA).

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

sicariato

Violencia Contra la mujer

Caribe

Publicidad

Publicidad

Publicidad