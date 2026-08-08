Sicarios matan a hombre de 22 años dentro de vivienda en Soledad, Atlántico

En medio de un ataque sicarial, un joven perdió la vida cuando se encontraba al interior de una casa ubicada en la calle 28 con carrera 15, barrio El Porvenir, en Soledad.

La víctima fue identificada por las autoridades como Álvaro Andrés Hernández Insignares, de 22 años.

Según información de las autoridades, a eso de las 4 :15 de la tarde de este viernes 7 de agosto, el hombre fue sorprendido por dos sujetos que llegaron hasta ese domicilio en una motocicleta y aprovechando que la puerta estaba abierta, el parrillero ingresó y le disparó en múltiples ocasiones.

La víctima fue trasladada a la clínica Porvenir, donde ingresó sin signos vitales. Como lo reportan las autoridades, Hernández registraba siete anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas, hurto y tráfico de estupefacientes.



Señala también el informe que, al parecer, formaba parte era de Los del freseo, banda delincuencial que se disputa el control de las rentas criminales en varios barrios populares de Soledad, Barranquilla y otros territorios en el departamento del Atlántico.

Las autoridades realizan labores de recolección de datos para dar con los autores de este nuevo hecho criminal.