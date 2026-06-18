Panfleto amenaza a escuelas de fútbol en Soledad y sur de Barranquilla: canchas están vacías

Vacías han quedado las canchas de fútbol en el sur de Barranquilla y el municipio de Soledad, Atlántico, donde a diario escuelas entrenaban con niños y jóvenes. El temor de que ser atacados por criminales que hicieron circular un panfleto amenazando a entrenadores, árbitros y jugadores de fútbol de las canchas comunitarias, hace que hoy estos escenarios deportivos estén desolados.

Frente a este hecho la Policía Metropolitana de Barranquilla afirmó que están investigando la veracidad del documento que circula en redes sociales. Mientras tanto, y para garantizar la integridad de los ciudadanos, han desplegado unidades de la Policía comunitaria de manera permanente en las canchas, parques y espacios deportivos a fin de fortalecer la seguridad, la prevención y la protección de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

En medio de estas jornadas en canchas de Barranquilla y municipios del área metropolitana, las autoridades están realizando acercamientos con entrenadores, docentes, padres de familia, deportistas y comunidad en general, promoviendo la cultura de la prevención y el autocuidado.

“Durante las actividades, se vienen entregando recomendaciones orientadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, invitando a la ciudadanía a evitar suministrar información personal a personas desconocidas, mantener una supervisión permanente sobre los menores de edad y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo su integridad o seguridad”, informó la institución armada.



“Seguimos comprometidos con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso mantenemos una presencia permanente en los escenarios deportivos y espacios comunitarios, desarrollando actividades preventivas, de acompañamiento y orientación que nos permiten fortalecer la seguridad y la convivencia en Barranquilla y su área metropolitana”, agregó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las amenazas del panfleto van directo hacia los sectores de Polideportivo de Soledad 2.000, cancha La Magdalena, cancha Manuela Beltran, cancha Cementerio, cancha El Rio, cancha Las Nubes, cancha Prado Soledad, cancha Monumental, cancha Hipódromo, cancha Los Almendros, cancha Villa Muvdy, cancha Vista Hermosa, cancha San Isidro, cancha simon Bolivar.