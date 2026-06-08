Tres muertos y cuatro heridos dejó atentado armado en Soledad, Atlántico

En videos de cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que tres personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas, luego de un atentado armado que se perpetró en su contra cuando tomaban bebidas embriagantes a las afueras de un establecimiento comercial en la noche de este domingo en el barrio Ciudad Bolívar, en el municipio de Soledad.

El pánico se tomó a los varios transeúntes que estaban en la zona, mientras que los responsables huyeron sin ser detenidos.

Así las cosas, las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades como Luis Miguel Alvarado Gómez, de 37 años; Carmelo de Jesús Chueco Escobar, albañil de 41 años; y Ronald Ramón Acosta Gómez, cobradiario de 44 años.

Del mismo modo, los lesionados están recibiendo atención médica en diferentes centros asistenciales. Sus nombres son Yandris Rafael Gávalo Barceló, de 35 años; Anderson Acosta Blanquiceth, de 29 años; Abdala Naissir Morales, cobradiario de 40 años; y Aura María Beltrán Pineda, comerciante de 34 años.



Es importante destacar que Carmelo Chueco registra dos anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y lesiones personales, al tiempo que Luis Alvarado tiene una por inasistencia alimentaria.

Además, quien llevó la peor parte fue Ronald Acosta, luego de ser blanco de cinco impactos de bala, al menos dos de ellos en su rostro.

La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para determinar los móviles de esta triple matanza y capturar a los agresores.

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A su llegada, fueron realizadas entrevistas en el sector, verificación de cámaras y diálogos con los heridos, logrando confirmar que el punto en el que sucedió el ataque tiene injerencia de Mauricio José Escorcia Villa, alias Mauricio El Quesero.

Precisamente, en reciente entrevista con Blu Radio, el experto en seguridad Luis Trejos dio a entender que el enfrentamiento entre bandas está lejos de terminar.

“Lastimosamente el ciclo de violencia que está enfrentando el área metropolitana de Barranquilla y el departamento del Atlántico en general aún está lejos de terminar y vemos que las organizaciones criminales no solo han ampliado el campo de acción territorial en el cual están desarrollando sus actividades ilegales, sino que han incrementado la violencia homicida. Esto puede deberse, entre otras razones, a que la tregua que hicieron Pepes y Costeños entre octubre de 2025 y enero de 2026 produjo una fragmentación del ecosistema criminal. Aparecieron disidentes, pero también emergieron nuevos grupos criminales que trataron de aprovechar la tregua para copar o disputar territorios con estos grupos”, dijo inicialmente.

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“Habría que sumarle otra hipótesis que quizás pueda explicar este aumento significativo de la violencia homicida y es que tanto Pepes como Costeños hayan elevado la apuesta en el ejercicio de la violencia para presionar al Gobierno Nacional a que abra de una vez por todas la mesa de diálogo sociojurídico, a la cual se comprometió con estas estructuras y que se ha venido dilatando en el tiempo”, agregó.