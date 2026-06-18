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A más de 1.200 ascendió la cifra de familias damnificadas en Soledad por fuerte aguacero

Autoridades reportan que el desbordamiento de tres arroyos provocó inundaciones en 20 barrios. Algunas viviendas fueron derribadas.

emergencia lluvia soledad.png
Autoridades atienen los damnificados.
Foto: Alcaldía Soledad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

En el municipio de Soledad las autoridades avanzan en la atención de más de 1.260 familias que resultaron afectadas por el desbordamiento de los arroyos Platanal, Villegas y El Salado, producto de las fuertes lluvias que se registraron la tarde del pasado lunes festivo.

Alex Rodríguez, coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Soledad, indicó que dentro de muchas viviendas el agua llegó a un metro de altura, por lo que las familias perdieron desde sus electrodomésticos, hasta los colchones en los que dormían.

"Las comunidades que viven cerca de los arroyo sufrieron por el desbordamiento que llevó a que el agua subiera dentro de sus casa hasta un metro de altura, ocasionando daños en sus enseres. Ahí encontramos una cantidad de colchones, una cantidad de de aparatos electrónicos, pero como le digo, hemos hecho la caracterización. Hay unas viviendas que colapsaron, que se cayeron, que se derrumbaron, tuvieron un daño estructural. La alcaldesa, doctora Alicia Sandoval, ha estado muy pendiente", detalló el funcionario.

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En total fueron unos 20 barrios los afectados por las inundaciones, por lo que la administración municipal activó los protocolos de atención de emergencias y adelantó la Evaluación de Daños. El censo permitió identificar entre 25 y 30 viviendas con daños considerables en su estructura y tres casas derrumbadas por completo.

El funcionario advirtió que las comunidades afectadas están ubicadas en zonas cercanas a las rondas hídricas, áreas donde existen restricciones de ocupación establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Sumado a esto, los caudales de los arroyos se han taponado con acumulación de basura, muebles, podas y troncos de gran tamaño.

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