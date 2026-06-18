Gobernador de Atlántico por advertencia de EEUU: "Conflictos internos de organizaciones delictivas"

En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, abordó dos de los temas más críticos que enfrentan actualmente el departamento y la región Caribe: la inminente liquidación de la empresa de energía Air-e y la reciente advertencia de seguridad emitida por el gobierno de los Estados Unidos para nueve municipios de la zona.

La encrucijada energética y el futuro de Air-e

Ante el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de Air-e, el gobernador Verano enfatizó que, debido a que la empresa ya se encuentra intervenida, la responsabilidad final recae sobre el Estado. Sin embargo, advirtió que el problema no es simplemente de administración, sino de una estructura de costos que hace inviable la operación independientemente de quién sea el gestor.

"El fracaso de una intervención por parte del Estado, yo creo que es consecuencia de una estructura de costos que realmente no importa quién la tenga", señaló el mandatario.

Verano explicó que la mayor parte de los ingresos se destinan a la generación, dejando recursos insuficientes para la distribución y transmisión: "Lo único que tiene garantizado y asegurado es el sistema de la generación. Por eso es que todo lo que corresponde a lo que es la transmisión y a la distribución... lo realmente lo que queda es de minuto".



Además, el gobernador expresó su preocupación por las deudas acumuladas, que "ya suma más de 3 billones de pesos solamente con el sector de generación"

Respecto a una posible fusión con Gecelca, Verano se mostró escéptico, afirmando que dicha entidad no posee la infraestructura para manejar la distribución y que la solución de fondo debe ser una revisión tarifaria que no concentre el pago únicamente en los generadores.

Inseguridad y la alerta del Departamento de Estado

Otro punto álgido fue la advertencia de Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten viajar a municipios como Malambo, Puerto Colombia y Galapa, entre otros. Verano de la Rosa aclaró que esta violencia no es generalizada contra el ciudadano común, sino que responde a conflictos internos de organizaciones delictivas.

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"Realmente lo que hay es exactamente lo que hay en otras partes de Colombia, que es una disputa por el territorio del microtráfico", explicó el gobernador.

Según las cifras proporcionadas por el mandatario, la violencia está focalizada: "El 95% de las víctimas de esos duelos... tienen vínculos con estructuras criminales conocidas y que se disputa en el microtráfico". Agregó que el "98% son víctimas de sicariato" y que la mitad de estas personas ya contaban con antecedentes judiciales por delitos graves.

Finalmente, Verano lamentó el efecto negativo que estas noticias tienen sobre el desarrollo regional, especialmente en el sector turístico, donde se ha realizado una inversión significativa en infraestructura y centros gastronómicos. "Toda esa infraestructura quedaría... subutilizada si sigue esta dificultad del sicariato por los homicidios que se registran", concluyó, subrayando que la lucha contra el microtráfico es esencial para proteger la economía del Caribe.

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Escuche aquí la entrevista: