Estadounidense detenido por falsa acusación demandará a la Nación por trino de Petro

La defensa del ciudadano estadounidense que fue retenido por las autoridades tras una denuncia ciudadana que lo señalaba de presunto abuso sexual contra un menor en el norte de Bogotá, anunció que evalúa presentar acciones legales contra particulares, funcionarios públicos e incluso contra la Nación, luego de que el presidente Gustavo Petro publicara un mensaje en la red social X relacionando el caso con sectores políticos.

El abogado penalista Fabio Humar aseguró en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, que los hechos que llevaron a la detención de su cliente estuvieron sustentados en una versión que posteriormente fue desvirtuada por las autoridades y que generó graves consecuencias para la familia involucrada.

“Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado. Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando que son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos”, escribió el presidente Petro en X, en un mensaje que posteriormente eliminó tras conocerse que no existían evidencias de abuso sexual.

Según Humar, aunque el mandatario retiró la publicación y realizó una aclaración posterior, el daño ya estaba hecho: “No descartamos iniciar acciones contra la Nación en tanto que el presidente de la República publicó una información absolutamente falsa que no ha rectificado al día de hoy”, afirmó el abogado.



Demandas por injuria, calumnia y posibles responsabilidades civiles

La estrategia jurídica de la defensa contempla denuncias penales contra las personas que, según ellos, iniciaron y difundieron la acusación.

El abogado explicó que han comenzado a recopilar material probatorio, incluyendo videos, testimonios y decenas de mensajes enviados por residentes del sector que habrían identificado a quienes promovieron la versión que derivó en la intervención policial.

“Vamos a presentar las denuncias y las demandas a que haya lugar. Vamos a utilizar todo el ordenamiento jurídico para intentar restituir el daño que se le causó a este señor”, señaló. Entre las acciones que estudia la defensa figuran denuncias por injuria y calumnia, así como eventuales procesos por falso testimonio y fraude procesal, dependiendo de la información que repose en el expediente de la Fiscalía.

Publicidad

Además, el abogado dejó abierta la posibilidad de reclamar indemnizaciones patrimoniales: “No descartamos iniciar acciones civiles en contra del patrimonio de estas personas para intentar reparar en algo el daño causado”, sostuvo.

Un episodio que pudo terminar en tragedia

Uno de los aspectos más delicados revelados durante la entrevista tiene relación con las circunstancias que rodearon el procedimiento.

De acuerdo con Humar, la situación escaló rápidamente hasta el punto de poner en riesgo la integridad física de su cliente y de los menores que estaban bajo su cuidado.

Publicidad

“Dos personas logran entrar a la brava al edificio y entran al apartamento donde está la familia del norteamericano e intentan llevarse al niño. Si no llega la Policía, esto puede coger un giro de secuestro o de homicidio”, relató. El jurista aseguró que la intervención de las autoridades evitó que la situación derivara en un hecho aún más grave, en medio de una multitud que exigía explicaciones tras los gritos y señalamientos de algunos vecinos.

El proceso de adopción continúa

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el estado del proceso de adopción que adelanta la pareja estadounidense.

Según la defensa, Grant Gale, como se llama el ciudadano, y su esposa se encontraban en la fase final de un procedimiento que tomó varios años y que incluyó exhaustivas verificaciones tanto en Colombia como en Estados Unidos.

El abogado destacó que el sistema colombiano de adopciones es reconocido internacionalmente por sus altos estándares de control y transparencia.

“Cuando es un extranjero el que quiere adoptar, se le pide incluso al FBI que certifique los antecedentes y el comportamiento de ese ciudadano”, explicó. A pesar del escándalo y de la interrupción temporal ocasionada por la investigación, la familia decidió continuar adelante con el proceso.

“Ellos ya retomaron el proceso y en este momento están con sus hijos. Quieren finalizar el proceso como corresponde e irse a vivir a los Estados Unidos”, indicó el abogado.

Llamado a la reflexión sobre los juicios en redes sociales

Durante la conversación, Humar insistió en que el caso debe servir como una advertencia sobre los riesgos de las acusaciones sin pruebas y la amplificación de versiones no verificadas a través de redes sociales.

El abogado cuestionó la rapidez con la que se construyó una narrativa de culpabilidad alrededor de su cliente y recordó que las investigaciones preliminares no encontraron evidencia que respaldara las denuncias iniciales.

Publicidad

La defensa sostiene que lo ocurrido evidencia cómo una acusación pública puede desencadenar consecuencias irreparables para una persona y su entorno familiar, incluso antes de que las autoridades establezcan los hechos.