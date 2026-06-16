Una confusión terminó en una acusación contra ciudadano estadounidense en Bogotá

El presidente Gustavo Petro tuvo que retractarse públicamente tras confirmarse que las acusaciones de abuso sexual contra un menor de edad en el norte de Bogotá correspondían a una confusión. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Medicina Legal desmintieron el hecho, aclarando que la situación viralizada fue un malentendido.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, descartó la agresión hacia el menor de 7 años en un edificio del barrio Navarra. A este pronunciamiento se sumaron los dictámenes de Medicina Legal y del hospital que atendió a los tres menores presentes, los cuales no hallaron indicios de maltrato ni de abuso sexual.



Qué pasó con el ciudadano estadounidense Gail Grant en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación mantiene una indagación preliminar contra Gail Grant, un ciudadano estadounidense de 36 años originario de Texas. El extranjero fue tildado de “pedófilo” en redes sociales luego de que se difundiera un video no concluyente donde se le observaba detrás del niño rodeando su abdomen con los brazos.

Versiones posteriores aclararon que la acción correspondía a compresiones abdominales para auxiliar al menor por un posible atoramiento. La escena generó la reacción de los vecinos y el reporte inicial del secretario de Seguridad, César Restrepo. La controversia trascendió internacionalmente y fue registrada por la BBC de Londres, donde se hizo mención a la frecuencia de este tipo de casos en ciudades como Medellín.

El jefe de Estado se precipitó a emitir un juicio antes de conocer los resultados de las investigaciones oficiales. En su cuenta de X, Petro afirmó inicialmente: “El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EEUU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado”.



Ocho horas después, ante las evidencias médicas e institucionales, el mandatario publicó una rectificación: “Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”. Petro explicó que el hombre “lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida” y que “las imágenes engañaron a los colombianos”.

Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia



Lo saco al balcón por un atoramiento… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026

Tras el desmentido, el ciudadano Gail Grant recuperaría su libertad este mismo martes. Por su parte, los tres menores involucrados continuarán con el proceso de adopción en el que se encontraban antes del incidente.