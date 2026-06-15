“El ciudadano norteamericano detenido en Bogotá no violó a sus hijos adoptados”, informó Petro

El presidente Gustavo Petro emitió información acerca del caso que ha mantenido atentos a los ciudadanos, por el supuesto caso de conductas abusivas contra un niño en el barrio Chicó Navarra de Bogotá, por el cual fue detenido un ciudadano estadounidense, quien había ingresado al país el pasado 6 de junio, a través del aeropuerto El Dorado, según confirmó Migración Colombia.
Petro haciendo alusión a la necesidad de informar la verdad, aseguró que el ciudadano extranjero no abusó de ninguno de los tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años, que estaban en el apartamento.
“Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia", escribió el presidente.
La confusión se presentó porque en redes sociales se difundió un video por parte de ciudadanas, quienes al ver que el hombre tenía agarrado al niño, presumieron un supuesto abuso, sin embargo, Petro dio detalles de qué es lo que realmente había sucedido.
“Lo sacó al balcón por un atoramiento, por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”, trinó el mandatario.
Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026
Lo saco al balcón por un atoramiento…
Ante la situación, el jefe de Estado solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eliminar la tercerización. Este elemento aparece, debido a que sí está en marcha un proceso de adopción, pero a través de una institución especializada y no directamente por el ICBF.
"Ahora sí hemos hecho víctimas a niños y niñas. Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que, al parecer, sólo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF, a través de una tercerización privada para las adopciones. He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF, porque el estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia”, exigió Petro.
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Sobre el hombre, se conoció que desde el domingo en la noche estaba en el búnker de la Fiscalía, pero no ha sido presentado en audiencia y con los datos aportados por el mandatario, posiblemente tampoco sería necesaria esa diligencia. Los menores, después de los exámenes respectivos para verificar sus condiciones de salud, están bajo custodia del ICBF.